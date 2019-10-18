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Milli Mücadele Sergisi Belçika’da

İHA

Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından prestij proje olarak hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen 'İlk Adımdan Kuruluşa' Milli Mücadele Karma Sergisi, Belçika'nın Gent şehrinde açıldı.

Milli Mücadele Sergisi Belçika’da

Milli Mücadele'nin 100. yılı münasebetiyle Samsun Valiliği 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından prestij proje olarak hazırlanan ve Kültür Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen 'İlk Adımdan Kuruluşa' Milli Mücadele Karma Sergisi, Belçika'nın Gent şehrinde açıldı.
Gent Belediyesi Hof Van Ryhovem Sergi Salonunda açılan sergiye, Belçika Anvers Başkonsolosu Korkut Tufan, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can, dernek başkanları, sporcular, öğrenciler, Belçika’da yaşayan Türk vatandaşları ile sanatseverler katıldı. Serginin açılış konuşmasını yapan Samsun Vali Yardımcısı Hasan Balcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk harcının atıldığı ve tüm dünyaya örnek olmuş milli mücadelenin 100. yılını kutlamanın sevincini yurt dışında bulunan vatandaşlarla birlikte yaşamak ve Milli Mücadele ruhunu gelecek nesillere aktarmak için hayata geçirildiğini söyledi.
Sergiye ev sahipliği yapan Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can'a teşekkür eden Balcı, "Bağımsızlığımızın 100. yılı, yol boyunca yurt içinde ve yurt dışında yapılan etkinliklerle kutlanmaktadır. Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 19 Mayıs ruhunu tüm genç nesillere; doğru, sade ve etkili bir şekilde aktarılması amaçlanmaktadır. Yapılan tüm bu çalışmalar Türkiye’nin aydınlık geleceğine ışık tutacaktır. 1919’dan 1923’e kadar geçen zaman dilimi doğru ve tarihi belgelerle aktarılmaktadır. Milli Mücadele'nin 100. yılında her zamankinden daha çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. Bu düşünceler doğrultusunda tarihi vesikalarla hazırlanan İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergimizi her Türk genci mutlaka gezmeli. Sergide, Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl kurulduğu kronolojik olarak anlatılmakta ve Milli Mücadele ruhunun gençlerde canlı tutulması amaçlanmaktadır. Sergimiz, yurt içinde İstanbul, Amasya, İzmir ve Ankara; Paris Berlin ve bu gün Belçika’da açılmış ve halkımızın ilgisine sunulmuştur” dedi.
Tarihi vesikalarla belgelenmiş bir serginin Belçika’da açılmasından mutluluk duyduğunu dile getiren Anvers Başkonsolosu Korkut Tufan, göreve yeni başlaması nedeniyle serginin çok anlamlı olduğuna vurgu yaptı. Tufan, “Sergiyi gezerken gurur duydum. Göğsüm kabardı. Gent’te açılan bu sergiyi özellikle gençlerin gezmelerini istiyorum. sergide Milli Mücadele kronolojik olarak çok güzel bir şekilde anlatılmış. Özellikle son zamanlarda kamuoyunda yanlış algılarla uğraşırken, burada açılan sergi ile Türk milletinin ne kadar barışçı bir millet olduğunu görmelerini isterim. Türk milleti Yurtta Barış , Dünyada Barış ilkesini kendisine şiar edinmiş ancak, güvenlik gerekçesiyle ve barışı koruma adına hiçbir zaman gözünü budaktan sakınmayacaktır. Türk milleti, çok büyük fedakarlıklarla yedi düvele karşı savaşarak Türkiye Cumhuriyeti'ni kurmuştur. Bu Cumhuriyet ilelebet payidar kalacaktır" diye konuştu.
Belçika Türk Dernekleri Birliği Başkanı Rıfat Can, serginin önemine dikkat çekerek, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Milli Mücadele ateşini yakmak üzere Samsun'a çıkışının 100'üncü yılı vesilesi ile Samsun Valiliğimiz tarafından 100. Yıl Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanan, İlk Adımdan Kuruluşa, Milli Mücadele Sergisi'ne ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Bu sergi Belçika’da, Gent, Genk ve Brüksel olmak üzere üç ayrı noktada açılarak Belçika'daki Türk vatandaşları ile buluşacaktır. Amacımız; Türkiye'de o yıllarda, o şartlarda başlatılan bu Milli Mücadele ruhunu yeni nesillere aktarmak ve Milli Mücadele'yi gerçek belgelerinden öğrenmelerini amaçlanmaktadır. Bundan 100 yıl önce Milli Mücadele ruhu nasılsa bugün de o ruhun devam etmesi gerekmektedir. Sizlerden isteğimiz, böyle önemli bir sergiyi çocuklarınızla birlikte gezip görmenizdir" şeklinde konuştu.
63 eserden oluşan karma resim sergisinde Genelkurmay ATASE Dairesi Başkanlığından alınan belge ve fotoğraflar ile Ondokuz Mayıs Üniveritesi (OMÜ) Eğitim Fakültesi Resimİş Eğitimi Bölümü, SAMFAD üyesi yerel sanatçılar tarafından hazırlanan eserler yer alıyor. Yurt dışında Paris, Berlin ve Belçika, yurt içinde de İstanbul, İzmir, Ankara ve Amasya’da açılan sergi, ekim, kasım ve aralık aylarında Birleşik Krallık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Hollanda, Almanya, Kosova, Makedonya ve Bulgaristan; yurt içinde ise, Diyarbakır, Sivas, Erzurum, Kahramanmaraş ve Gazitantep'te vatandaşlarla buluşacak.
İlk Adımdan Kuruluşa Milli Mücadele Sergisi 1720 Ekim’de Gent,’te, 2124 Ekim’de Genk ve 2629 Ekim 2019 tarihleri arasında da Brüksel’de açık olacak.

SAMSUN

18 Ekim 2019 Cuma

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