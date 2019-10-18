Samsun'da geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

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Samsun'da sokak arasında geri manevra yapan aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan T. (36) idaresindeki 55 AJJ 11 plakalı otomobil, sokak arasında geri geri manevra yaparken yaya Mehmet Bölükbaşı'na (74) çarptı. Kazada yaralanan Mehmet Bölükbaşı tedavi altına alındığı özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:58

YATSI 19:18

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