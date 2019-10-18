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Kocabıçak: "Beyin pili tedavisi ile Parkinson hastalarında oldukça iyi sonuçlar alınmakta” 4. ...

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöromodülasyon Merkezi Sorumlusu Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, beyin pili tedavisi ile Parkinson hastalarında oldukça iyi sonuçlar alındığını belirterek, "Bu tedavi yöntemi hastalığı durdurmasa da hastaların yaşamını zorlaştıran titreme, hareket yavaşlığı ve kaslardaki ağrı ve gerginlik gibi şikayetleri düzeltmeye yarıyor" dedi.

Kocabıçak: "Beyin pili tedavisi ile Parkinson hastalarında oldukça iyi sonuçlar alınmakta” 4. Uluslararası Klinik Nörobilim Kursu başladı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Nöromodülasyon Merkezi Sorumlusu Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, beyin pili tedavisi ile Parkinson hastalarında oldukça iyi sonuçlar alındığını belirterek, “Bu tedavi yöntemi hastalığı durdurmasa da hastaların yaşamını zorlaştıran titreme, hareket yavaşlığı ve kaslardaki ağrı ve gerginlik gibi şikayetleri düzeltmeye yarıyor” dedi.
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Nöromodülasyon Merkezi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen Uluslararası Klinik Nörobilim Kursu başladı. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Nörolojik Bilimler Kursu’nun bu seneki konusu Parkinson hastalığı ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan beyin pili ameliyatları. Yerli ve yabancı alanlarında uzman kişilerin konuşmacı olarak katıldığı kursta 35 konuşmacı hoca ve toplam 160 kişilik bir katılımcı olması bekleniyor.
Beyin pili ameliyatları Parkinson hastaları için Türkiye’de son yıllarda epeyce sık kullanılmaya başlayan bir ameliyat türü. Gelişen teknolojiyle birlikte bu ameliyatların etkinliği gün geçtikçe artıyor ve ameliyatın olası riskleri de gün geçtikçe azalıyor. Beyin pili tedavisi ile Parkinson hastalarında oldukça iyi sonuçlar alınıyor. Bu tedavi yöntemi hastalığı durdurmasa da hastaların yaşamını zorlaştıran titreme, hareket yavaşlığı ve kaslardaki ağrı ve gerginlik gibi şikayetleri düzeltmeye yarayan bir ameliyat türü olarak dikkat çekiyor.

“Beyin pili tedavisi ile Parkinson hastalarında oldukça iyi sonuçlar alınmakta”
Kurs hakkında bilgiler veren OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Nöromodülasyon Merkezi Sorumlusu Beyin ve Sinir Cerrahı Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, “Bu yıl dördüncüsünü düzenlediğimiz nörolojik bilimler kursumuzun bu seneki konusu Parkinson hastalığı ve bu hastalığın tedavisinde kullanılan beyin pili ameliyatları. Beyin pili ameliyatları Parkinson hastaları için aslında ülkemizde son yıllarda epeyce sık kullanılmaya başlayan bir ameliyat türü. Gelişen teknolojiyle birlikte bu ameliyatların olası etkinliği gün geçtikçe artıyor ve ameliyatın olası riskleri de gün geçtikçe azalıyor. Beyin pili tedavisi ile bu ameliyata uygun Parkinson hastalarında oldukça iyi sonuçlar alınmakta. Bu tedavi yöntemi hastalığı durdurmasa da hastaların yaşamını zorlaştıran titreme, hareket yavaşlığı ve kaslardaki ağrı ve gerginlik gibi şikayetleri düzeltmeye yarıyor. Yaklaşık 10 yıldır Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi hastanemizde Parkinson hastalığında beyin pili ameliyatlarını zaten uyguluyorduk. Fakat bu hastalıkla ilgili tüm branşlar ayrı ayrı çalıştığı için hastaların takip ve tedavisinde bazı zorluklar yaşıyorduk. Üniversite yönetimimizin desteğiyle nöroloji ve beyin cerrahi, psikiyatri, psikoloji, fizik tedavi gibi branşların bir çatı altında toplandığı bir serviste hastalarımızın tedavisini yapıyoruz. Bu sayede daha düzenli daha bilimsel olarak hastalarımızı takip ediyoruz. Böylece Parkinson hastalarımız en güncel ve en doğru tedaviye ulaşma imkanı buluyorlar” diye konuştu.
Parkinson ve kurs hakkındaki diğer soruları da yanıtlayan Nöromodülasyon Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Ersoy Kocabıçak, şunları söyledi:
“Türkiye’nin neredeyse tüm şehirlerinden Parkinson hastaları tedavi için bize başvuruyorlar. Telefonla, mesajla ya da mail yoluyla bize ulaşabilirler. Randevu sistemiyle çalışıyoruz ve mümkün olan en kısa zamanda kendilerini merkezimize kabul ediyoruz. Parkinson hastalığı dışında ülkemizde kasılmalarla seyreden distoni hastalığı ve daha ziyade el titremeleriyle karakterize tremor hastalığında da beyin pili ameliyatlarını uyguluyoruz. Bu hastalıklar dışında takıntı hastalığı olarak bilinen obsesif kompülsif bozuklukta ve tik hastalığı olarak bilinen Tourette sendromunda da beyin pili tedavisi uygulanabilmekte. Kendi merkezimizde beyin pili ameliyatları dışında özellikle bir kaç kez bel fıtığı ve omurliik ameliyatı olmuş, şiddetli ağrıları olan hastalarda ağrı pili ameliyatlarını uyguluyoruz. Ayrıca halk arasında sara olarak bilinen epilepsi hastalığında da benzer pil ameliyatlarını ve spastisite hastalığında kas gevşetici ameliyatları yapıyoruz. Merkezimizde beyin cerrahları ve nörologlar dışında psikiyatrist, psikolog, Parkinson hemşiresi, diyetisyen, fizyoterapist, konuşma terapisti ve Parkinson hastalığını ilgilendiren diğer pek çok branş bir çatı altında görev yapıyor. Maalesef Parkinson ve benzeri hastalıkların tedavisinde özelleşmiş merkezlere ülkemizde ihtiyaç var. Bizim merkezimiz gibi merkezlerin kurulması hasta sağlığı açısından çok önemli. Düzenlediğimiz bu tür bilimsel toplantılarla ve verdiğimiz eğitim desteğiyle bu açığın kısa sürede kapanması için çalışıyoruz.”
4. Uluslararası Klinik Nörobilim Kursu 1719 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek.

SAMSUN

18 Ekim 2019 Cuma

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