Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesinden 26 bilimsel proje

Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’nda 26 bilimsel proje sergiledi.

İçlerinde Türkiye geneli ve uluslararası yarışmalarda dereceye giren projelerinde yer aldığı Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4006 Bilim Fuarı 1718 Ekim tarihleri arasında Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi spor salonunda gerçekleşti. Fuarda değerler eğitimi, bilgisayar ve yazılım, matematik, kimya, biyoloji, dil ve edebiyat, tarih, coğrafya, sosyoloji ve psikoloji alanında 26 farklı proje sergilendi. TÜBİTAK 4006 fuarına Atakum Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet İrfan Yetik, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fatih Akkuş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri, akademisyenler, okul yöneticileri, veliler ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin bilimle buluşmasını, bilime ve bilimsel düşünceye ilgi duymasını sağlamak amacıyla düzenlenen fuarda öğrenciler kendi ilgileri doğrultusunda belirledikleri konular üzerinde yaptıkları araştırmaları sergileme imkanı buldular.

TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı ile ilgili bilgi veren Proje Yürütücüsü ve Atakum Anadolu İmam Hatip Lisesi Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Erkan Tuzcu, "Öğrencilerimizin öğrenmeye istekli, merak eden, araştırmacı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesine katkı sağlamak amacıyla hazırladığımız bilim fuarında değerler eğitimi, bilgisayar ve yazılım, matematik, kimya, biyoloji, dil ve edebiyat, tarih, coğrafya, sosyoloji ve psikoloji alanlarında 26 proje sergilenmiştir. Bir önceki eğitimöğretim yılında TÜBİTAK 2204 Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Türkiye 2.si olan, yine aynı yarışmada bölge sergisine katılım hakkı kazanan projelerimiz de bilim fuarında sergilenmiştir. Ayrıca Teknofest 2019 Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) Robot Yarışmalarında Türkiye 4.’sü olan takımımız da projeleriyle fuarımıza katkı sağlamıştır. Fuar süresince okulumuzda öğrencilerin ürettikleri bilimsel bilgileri il içinden ve il dışından okulumuzu ziyarete gelen öğrencilerle, öğretmenlerle ve ilgi duyan herkesle paylaşmalarını sağlayacak eğitici, öğretici ve eğlendirici bir ortam oluştu. Bu ortamda araştırmasını sunan öğrenciler, üretebilmenin heyecanını, ürettiğini başkalarıyla paylaşmanın coşkusunu ve bunların kendisinde oluşturduğu özgüven duygusunu yaşadılar. Çevresine bilimsel bir gözle bakabilen, kendi yeteneklerinin farkına varan, yeni beceriler geliştirmelerine yardımcı ve merak ettikleri konu hakkında bilgi sahibi olmalarına katkı sağlayan bilim fuarımız nitelikli bir eğitimöğretim faaliyeti olarak amacına ulaşmıştır" dedi.

SAMSUN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

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