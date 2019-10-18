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Hipertansiyonda erken teşhis hayat kurtarıyor

İHA

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nurtaç Özer, hipertansiyonda erken teşhisin hayati önem taşıdığını söyledi.

Hipertansiyonda erken teşhis hayat kurtarıyor

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nurtaç Özer, hipertansiyonda erken teşhisin hayati önem taşıdığını söyledi.
Ateroskleroz (Damar sertliği), beyin kanaması ve felç, kalp krizi ve kalp yetmezliği, görme kaybı, böbrek yetmezliği gibi hastalıklara yol açarak kişinin yaşam kalitesini bozan ve ömrünü kısaltan “Hipertansiyon” yani tansiyon yüksekliği birçok kişide görülebiliyor. Büyük Anadolu Hastaneleri Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Nurtaç Özer, hastalık hakkında önemli bilgiler vererek, “Tansiyon ya da kan basıncı, kalbin kanı pompalarken damar cidarında oluşturduğu basınçtır ve mm cıva (Hg) olarak ifade edilir. Bu basıncın 140/90 değerlerin üzerinde olması durumu ise hipertansiyon olarak tanımlanır” dedi.
Hastalığın belirtilerinin kişiden kişiye göre değiştiğini ifade eden Uzm. Dr. Nurtaç Özer, “Hipertansiyon, özellikle orta yas¸ ve u¨zeri kis¸ilerde go¨ru¨lür. Kan basıncı, damarda akan kanın damar duvarına yaptıgˆı basınc¸tır. Kan basıncı, bahc¸e sularken hortumun ic¸inden gec¸en suyun hortumu germesi gibi du¨s¸u¨nu¨lebilir. Uzun süredir yu¨ksek tansiyonunuz olmasına ragˆmen tansiyon aletiyle o¨lc¸u¨m sonucunu go¨rdu¨gˆu¨nu¨z ana kadar herhangi bir belirti vermeyen hipertansiyon, sinsice ilerleyen bir hastalıktır. Bu sebeple hipertansiyonu oldugˆu halde farkında olmayan her 5 kis¸iden 1’i inme veya kalp krizi riskinin de farkında bile degˆildir” diye konuştu.
Hipertansiyonun belirtileri ve tedavisi hakkında da bilgi veren Dr. Özer, şunları söyledi:
“Hastalık, çoğunlukla sinsidir yani belirti vermez. Bazen bas¸ agˆrısı, bitkinlik, go¨rme problemleri, go¨gˆu¨s agˆrısı, nefes darlıgˆı, kalp atıs¸ının du¨zensizles¸mesi, I·drarda kan go¨ru¨lmesi, kulaklarda, go¨gˆu¨ste veya ensede ağrı ve gerginlik gibi belirtiler hipertansiyonun belirtileri olarak ortaya çıkmaktadır. Hipertansiyonun tedavisi ic¸in o¨ncelikle tanı konması gereklidir. Bu sebeple aile hekiminize veya bir kardiyoloji uzmanına en kısa süre de başvurmalı ve tedavinizi geciktirmemeniz hayati önem taşımaktadır. Hipertansiyon tedavisi ömür boyu takip edilecek bir süreçtir. Bu süreçte yaşam tarzı değişikliğini mutlaka uygulamak gerekir. Hekiminiz medikal tedavi verdiyse bunu da günlük düzenli saatine uyarak kullanmak gerekir.”

SAMSUN

18 Ekim 2019 Cuma

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