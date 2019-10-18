TÜBİTAK Bilim Şenliği

Millî Mücadele’nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Tekkeköy İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) 4007 Bilim Şenliği, kentin farklı noktalarında gerçekleştirildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Gözlemevi Planetaryum, Tekkeköy Belediyesi Konferans Salonu, Tekkeköy Arkeoloji Vadisi ile Engiz Havaalanı ve Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği’nin adresleri oldu.

Bilim Şenliği’nde; farklı alanlara ait atölye, panel, seminer, söyleşi, sergi, gösteri, gözlem, yarışma, tiyatro ve sahne şovu, deneysel çalışma, doğa ve bilim oyunu gibi birbirinden zengin etkinlikler öğrencilerle buluşurken, 52 eğitimci de görev aldı.

Şenlikte OMÜ FenEdebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa başkanlığında 8 uzman arkeolog da “9 – 14 Yaş Grubu Çocuklarla Arkeoloji ve Kültürel Miras Çalışması (Çocuk Arkeoloji Atölyesi) ile çocukların bilimsel ve kültürel donanımlarının gelişmesine katkıda bulundu. Çocuk Arkeoloji Atölyesi’nde 6 atölye çalışmasında toplam 360 öğrenci eğitildi.



“Tarihsel emanetleri sahiplenme ve koruma bilincinin oluşturulmasını amaçladık”

Çocuk Arkeoloji Atölyesi’nin kazanımlarına dair detayları paylaşan Doç. Dr. Davut Yiğitpaşa şunları dile getirdi: “Bu projede, belli bir yaş grubundaki çocuklara, uzman arkeologlar tarafından arkeoloji bilimi ve arkeolojiktarihî emanetlerin önemi konularında verilen seminerlerle arkeolojinin amaç ve yöntemleri anlatıldı. Bunun yanı sıra, tarihsel emanetleri sahiplenme ve koruma bilincinin oluşturulmasını amaçladık. Ayrıca seminer sonrasında yapılan kazı ve atölye çalışmalarıyla çocukların öğrenme sürecine aktif olarak katılmaları ve el becerilerini geliştirmeleri sağlanmıştır.”



Çocuklar arkeoloji bilimiyle tanıştı

Doç. Dr. Yiğitoğlu konuşmasının devamında, kazı atölyesinde önceden hazırlanmış ve içine imitasyon malzemelerin gömüldüğü (kırık çömlek ve boncuk gibi materyaller) kazı alanında, uzman arkeologlar gözetiminde kazı yapan çocukların arkeoloji bilimiyle tanıştığını vurguladı. Arkeoloji Bölümü akademisyeni Doç. Dr. Yiğitpaşa, atölye çalışmasında Anadolu uygarlıklarına ve Samsun’a ait desenlerin kullanıldığı rölyef, kil, resim, afiş çalışmalarına da yer verdiklerini sözlerine ekledi.

TÜBİTAK 4007 Bilim Şenliği; doğa bilimleri, mühendislik ve teknoloji, tıbbi bilimler, tarımsal bilimler, sosyal ve beşerî bilimler olmak üzere farklı disiplin ve alanlarda yapılan çok sayıda faaliyete sahne olurken; “yapan, yaşayan ve paylaşan” bireyler olarak öğrenciler ve katılımcılar etkinliklerin tadını çıkardı.

SAMSUN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

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