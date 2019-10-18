Samsun'da 170 adet tarihi sikke ele geçirildi

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 170 adet tarihi niteliğinde olduğunu değerlendirilen sikke ile tabanca ve mermi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi SamsunOrdu karayolu üzerinde meydana geldi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kendi kısımlarının konularına giren suçlarla mücadele kapsamında, şüphe üzerine durdukları Şenol Ş.'nin aracında ve üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada, 170 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen sikke, 1 adet ruhsatsız 9 mm çapında tabanca ve 39 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi. Olayla ilgili Şenol Ş. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:58

YATSI 19:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.