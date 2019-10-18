Samsun'da trafik kazası: 1 yaralı

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Samsun'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Canik ilçesi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet G. idaresindeki 55 NJ 049 plakalı kapalı kasa kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak su kanalına yuvarlanıp ters döndü. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet G., 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:17

GÜNEŞ 06:42

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:58

YATSI 19:18

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