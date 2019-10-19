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Ahlaksız teklifte bulunan şahsa gözaltı

İHA

Samsun'da 17 yaşındaki gence cinsel içerikli video gönderip ilişki teklifinde bulunduğu iddia edilen 48 yaşındaki şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.

Ahlaksız teklifte bulunan şahsa gözaltı

Samsun'da 17 yaşındaki gence cinsel içerikli video gönderip ilişki teklifinde bulunduğu iddia edilen 48 yaşındaki şahıs jandarma tarafından gözaltına alındı.
Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki H.Ç.'nin 17 yaşındaki E.Ç.'ye sosyal medya üzerinden mesaj yoluyla cinsel içerikli video gönderip ilişki teklifinde bulunduğu iddia edildi. E.Ç 'nin ailesine bilgi vermesi üzerine jandarmaya haber verildi. Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri H.Ç.'yi gözaltına aldı. Jandarmadaki sorgusu tamamlanan H.Ç., "Çocuğun cinsel istismarı" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

SAMSUN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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