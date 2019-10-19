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Terme'de 'Muhtarlar Günü' kutlaması

İHA

– 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Samsun'un Terme ilçesi Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.

Terme'de 'Muhtarlar Günü' kutlaması

– 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Samsun’un Terme ilçesi Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi.
Program Terme Muhtarlar Derneği Başkanı Murat Dinç'in anıta çelenk sunmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu ve 82 mahalle muhtarının katıldığı programda günün anlam ve önemine dair konuşmayı yapan Gölyazı Mahallesi Muhtarı Ahmet Gelen, “Bugün 19 Ekim ve bizim bayramımız. Demokrasinin kılcal damarları devlet ve millet arasındaki köprü vazifesi olan biz muhtarların da yetki ve görevlerinin de çağın gereklerine uygun olarak düzenlenmesi yetkililerden isteğimiz ve beklentimizdir. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü kutlu olsun” dedi.
Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program muhtarların Suriye'de görev yapan askerlere gönderdiği asker selamı ile sona erdi.

Kahvaltıda buluştular
Törenin ardından Terme Belediyesi'nce organize edilen kahvaltı programında ilçe protokolü ile muhtarlar bir araya geldi. Kahvaltı programında konuşan Terme Kaymakamı Murat Zadeleroğlu, "Devletimizin vatandaşa dokunan en sıcak eli ve vatandaş nezdindeki ilk kapısı olan muhtarlarımız, gerek vatandaşlarımızı gerekse devletimizi temsil gibi önemli bir sorumluluğu yerini getirmektedir. Bu bağlamda bizler daima bir arada olduğumuz, sıkça gerçekleştirdiğimiz ziyaretlerimizde talep ve beklentilerini dinleyip, çözüm yolları üretmeye gayret gösterdiğimiz muhtarlarımıza bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her türlü desteği vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“Muhtarlar yol arkadaşımız”
Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç ise, "1829 yılından bu yana faaliyetlerini sürdürmekte olan ve yerel demokrasinin en eski örneğini temsil eden muhtarlık müessesesi, toplumsal hayatımızın en önemli unsurlarından biridir. Muhtarlık yerel yönetimlerin vazgeçilmez yapı taşı, muhtar ise bölge halkının, haklarını korumak üzere inandığı ve seçerek görevlendirdiği güvenilir kişidir. Muhtarlarımız, temsilcileri oldukları köy ve mahallelerde devlet ile vatandaş arasında bir köprü vazifesi görmekte, en ücra yerleşim yerlerine bile çağdaş kamu yönetimi anlayışını taşıyarak sevinçte, hüzünde halkının her zaman yanında ve hizmetindedir. Yerel yönetimdeki en önemli paydaşlarım ve yol arkadaşlarım olarak gördüğüm, el ele birlikte geleceğe yürüdüğümüz muhtarlarımızla çok güzel hizmetlere imza attık ve atmaya da devam ediyoruz. Huzurun ve esenliğin teminatı olan muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutluyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" açıklamasında bulundu.

SAMSUN

19 Ekim 2019 Cumartesi

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