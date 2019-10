Canik'te kentsel dönüşüm başlıyor Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir: “Kentsel dönüşümü Türkiye’de en iyi bilenlerden birisiyim”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, "Projeler 6 ay içerisinde ihale edilip inşaat çalışmalarına başlanacak. Yollarda otopark sorunu ortadan kalkacak, insanlarımız standartları yüksek mahallelerde konutlarda yaşayacak" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediyesi tarafından düzenlenen ‘Başkan Mahallemde Buluşmaları’ dolayısıyla Soğuksu ve Gaziosmanpaşa Mahallelerinde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçede yapılan çalışmaları anlatan Başkan Demir, 'kentsel dönüşüm' projesi ile ilgili başlatılan çalışmalar hakkında ilçe halkına bilgiler verdi.



“Kentsel dönüşümü en iyi bilenlerdenim”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ile birlikte Soğuksu ve Gaziosmanpaşa Mahallelerini ziyaret eden Başkan Mustafa Demir, "Her 2 mahallemizin en büyük sorunu kentsel yapılaşma. Kentsel dönüşüm çok zor bir çalışma. Koskoca mahalleyi yeniden yıkıp yapacağız. Mülkiyetler var, insanlar var, aileler var. Yeni yapı, yeni yollar, yepyeni bir şehri inşa etmek kolay değil. Kentsel dönüşümü Türkiye’de en iyi bilenlerden birisiyim. Bu konu Türkiye’nin gündemine benim komisyon başkanlığım zamanında yapılan çalışmalarla geldi. Bakanlık döneminde bu çalışmaları olgunlaştırdık. Bu işin çekirdeğinden gelme Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise kentsel dönüşüm ile ilgili çok önemli çalışmalara imza attı" diye konuştu.



“Mahalle sakinleriyle tek tek görüşülecek"

Canik'te gerçekleştirilecek kentsel dönüşüm için proje çalışmasının başladığını belirten Başkan Mustafa Demir, “Ankara’da Çevre ve Şehircilikten Sorumlu Genel Başkan Yardımcımızın odasında milletvekillerimiz ve il başkanımızla beraber bir toplantı yaptık. Proje çalışması başladı. Bakanımız Murat Kurum’un bu konuda bizlere olan katkısı çok büyük. Soğuksu ve Gaziosmanpaşa’da kentsel dönüşümü projelerini 6 ay içerisinde ihale edip derhal inşaat çalışmaları başlayacak. Her 2 mahallemizde de bir plan dahilinde yürütülecek çalışmalar kapsamında mahalle sakinleriyle tek tek görüşülecek" şeklinde konuştu.



“Bunun önünde hiçbir şey duramaz”

Canik’in Samsun’un en güzel semti olacağını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, konuşmasına şöyle devam etti:

"Seçim çalışmalarımızda da sık sık dile getirdiğimiz bu konuyla ilgili olarak işte karşınızdayız Biz bunu seçim çalışmalarımızda da söylemiştik ve şimdi karşınızdayız. Yüzdük, yüzdük kuyruğuna geldik. Büyükşehir, ilçe belediyemiz, teşkilatlarımız, milletvekillerimiz, genel başkan yardımcımız ve Bakanımız ile beraber güç birliği yaptık. Bunun önünde hiçbir şey duramaz. Bir tek burası değil. Anadolu Mahallesi, Zeytinlik, Kökçüoğlu, Hastanebaşı ile ilgili 220 dönüm Şehircilik Bakanlığının mülkiyetinde olan arsayı bize rezerv alanı olarak verdiler. Orada da proje başlıyor, bu bölgeler için de projeler ihale edilecek. Doğal gazın giremediği, insanların, 'biz bunu ne zaman göreceğiz' diye beklediği kentsel dönüşümü önümüzdeki sene 2020’de inşallah hep birlikte göreceğiz. Kentsel dönüşümle birlikte yollarda, caddelerde otopark problemi ortadan kalkacak. Standartları yüksek konutlarda, oturmayı inşallah Allah size nasip edecek."



“İlçemiz 2 yeni bulvara kavuşacak”

Canik’te 1 yılda yapılamayan çalışmanın 2 ayda yapıldığını da vurgulayan Başkan Demir, “Yol ve kaldırım çalışmalarımız devam ediyor. Samsun Üniversitesi öğretime başladı. Hemen üniversitenin yolunu yapmaya başladık. Kentsel dönüşüm başlayınca ilçemiz 2 yeni bulvara kavuşacak. Bu yeni bulvarlarla ilgili teknik ve proje çalışmasına başladık. Allah’ın izniyle Canik’i adım adım modern bir şehir haline nasıl getirecek, ilçeyi yukarılara doğru taşıyacağız" dedi.



“Kentsel dönüşüm en birincil gündemimiz”

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı ise yaptığı açıklamada, 'şeffaf, hesap verebilir ve ortak aklı önemseyen' yönetim anlayışıyla çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Sandıkçı, “Kurumlararası iş birliğini ve vatandaşlarımızla istişareyi önemsiyoruz. Derdi Canik olan, ilçemize hizmet etmek isteyen herkesle yol yürümeye hazırız. İlçemizde birlik beraberliği sağladık. Asli işlerimize yönelerek önceliklerimizi doğru belirledik. İlçemizin temel sorunlarına göre mali politikamızı belirledik. İsrafa son verdik. Tasarruf tedbirlerini artırdık. Hem hizmet üretiyor hem tasarruf yapıyoruz. Genel revizyon imar planını hazırlıyoruz. Kentsel dönüşüm en birincil gündemimiz. Soğuksu Mahallesi ve Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak'ta vatandaşlarımızın rızasını alarak kentsel dönüşümü tamamlayacağız. İlçemizi Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir'in destekleriyle, her yönüyle güvenli ve huzurlu bir ilçe haline getireceğiz. Daha güzel bir Canik için gecegündüz demeden çalışacağız" ifadelerini kullandı.

