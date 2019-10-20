Kaygan yol faciaya neden oluyordu

Samsun'un Bafra ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda bir araç elektrik direğine çarptı.

Kaza, Lengelli Mahallesi yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sürmeli Mahallesi'nde düzenlenen tohum takas şenliğine giden iki araç, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yaptı. Sürmeli istikametine giden kamyonet, yokuş aşağı inerken kayarak yoldan çıkıp elektrik direğine çarptı. Arkasından gelen hafif ticari aracın sürücüsünün de panikleyerek frene basması sonucu araç kayarak yoldan çıktı. Her iki araçta da maddi hasar meydana gelirken, ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı. Araçların çekilmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

SAMSUN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:19

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:25

İKİNDİ 15:24

AKŞAM 17:55

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.