Hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Samsun'da hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası olduğu için aranan şahıs polis tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen zanlı hakkında toplam 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunduğu ortaya çıktı. Adli işlemleri tamamlanan M.K., tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
SAMSUN
20 Ekim 2019 Pazar
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