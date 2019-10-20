Lazer ile hemoroid (basur) tedavisi

Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, hemoroid (basur) sorunu olanların lazer hemoroid tedavisi ile ağrısız ve kanamasız olarak tedavi olabilme imkanı olduğunu söyledi.

Büyük Anadolu Hastaneleri "Lazer Proktoloji Uygulamaları Merkezi, fistül, hemoroid, pinonidal sinüs ve kıl dönmesi tedavisinde sıfır hata, büyük başarı imkanı sunarak, hastaların 5 dakikada hemoroidden kurtulmasını ve aynı gün iş hayatına dönmesini sağlıyor.

Hemoroidin kanamasız bir şekilde tedavi edilebileceğini ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Sedat Ocak, "Hemoroid halk diliyle basur, oldukça yaygın bir hastalık olup, kişinin günlük yaşantısını olumsuz etkileyen bir rahatsızlıktır. Anüste ve alt rektumda şişen iltihaplı damarlara basur denir. Basur, gebelik, ıkınma, bağırsak hareketleri gibi değişik dönemlerde ortaya çıkar. Bu dönemlerde oluşan baskı yüzünden damarlarda şişlik oluşur. Hareketsizlik, şişmanlık, alkol kullanımı, makat bölgesine zararı olabilecek sporlar yapmak, sürekli oturmak, lifli gıda tüketmemek, bağırsak tümörleri, gebelik, zorlu dışkılama gibi durumlar hemoroid nedenledir” dedi.

Hastalığın tedavi sürecinden de bahseden Dr. Sedat Ocak, şunları söyledi:

“Basur tedavisinde uygulanacak yöntemler, basur oluşan bölgeye ve belirtilere göre farklılık göstermektedir. Yapılan muayene sonrası iç ve dış basur tedavisi için yapılacak ilk iş beslenme alışkanlıklarını gözden geçirmek olacaktır. Bunun dışında cerrahi yöntemlerde uygulanmaktadır. 'Lazer Proktoloji Uygulamaları Merkezi'mize kazandırdığımız dünyanın en küçük ve en güçlü lazer cihazımız ile tedavi de istenilen başarıyı elde edebilmesiyle, sıfır hata büyük başarısı sayesinde farkını en iyi şekilde ortaya koymaktadır. ”

SAMSUN 20 Ekim 2019 Pazar İMSAK 05:19

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