Samsun da bir ki\u015fi evinin banyosunda \u00f6l\u00fc olarak bulundu. Olay, Samsun un \u0130lkad\u0131m il\u00e7esi Adalet Mahallesi nde meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, Telat G. (70) sabah e\u015fi taraf\u0131ndan evinin banyosunda s\u0131rt\u00fcst\u00fc yatar halde bulundu. Olay 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Sa\u011fl\u0131k ekipleri yapt\u0131klar\u0131 kontrolde ya\u015fl\u0131 adam\u0131n olay yerinde \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc tespit etti. \u00dczerinde kan lekesi bulunan Telat G. nin \u00f6l\u00fcm\u00fc \u015f\u00fcpheli bulundu. Ya\u015fl\u0131 adam\u0131n cenazesi otopsi yap\u0131lmak \u00fczere savc\u0131n\u0131n talimat\u0131yla Samsun E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesi morguna kald\u0131r\u0131ld\u0131. Tansiyon hastas\u0131 olup d\u00fcn ak\u015fam hastaneye kald\u0131r\u0131l\u0131p tedavisinin ard\u0131ndan eve g\u00f6nderildi\u011fi \u00f6\u011frenilen Telat G. nin kesin \u00f6l\u00fcm sebebinin otopsi sonucu belli olaca\u011f\u0131 \u00f6\u011frenildi. Olayla ilgili ba\u015flat\u0131lan soru\u015fturma devam ediyor.