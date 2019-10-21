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“Türkiye 100” için başvurular başladı

İHA

“Türkiye 100” için başvurular başladı

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB öncülüğünde, TEPAV ve TOBB ETÜ iş birliğinde gerçekleştirilen "Türkiye 100" programının altıncısı için başvuruların başladığını söyledi.
Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ve TOBB Ekonomi Üniversitesi işbirliğinde, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketini belirlemek amacıyla düzenlenen, “Türkiye 100”ün programı için başvuruların başladığını açıkladı.

"Şirketlerin görünürlüğü için önemli bir fırsat"
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Murzioğlu, bu yıl altıncısı düzenlenecek programın, hızlı büyüyen şirketlerin ulusal ve küresel vitrinde daha fazla görünür olması ve güçlenmesi için çok önemli bir fırsat olduğunu söyledi. Şartlara uyan Samsunlu şirketleri de programa başvuru yapmaya davet eden Murzioğlu, “Bilindiği gibi, Türkiye 100 programının ödül töreni bu yıl, 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çok sayıda bakanımız ve TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu, odaborsa başkanlarımızın katılımıyla ilimizde gerçekleşmişti. Ülkemizde ve kentimizde fırsatları gören, inovasyon yapan ve istihdam sağlayan binlerce girişimci var. Türkiye 100 programıyla bu girişimci şirketler hem kamuoyunda tanınır hale gelecek, başarılı girişimciler hem Türkiye'de hem de dünyada önü açılacak. Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, görünürlüklerini artırma, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kuvvetlendirme imkanı bulacaklar. Geçen yıl gerçekleştirilen programda şirketler 20152017 dönemindeki yıllık ortalama satış gelirlerinin büyüme hızı dikkate alındı. Türkiye 100 programında listeye giren şirketler, satış gelirlerini yüzde 605, çalışan sayılarını yüzde 70 artırmıştır" değerlendirmesinde bulundu.

Başvuru şartları
Başvuru şartları ile ilgili de açıklamada bulunan Murzioğlu, “Türkiye 100 programına, 31 Aralık 2015 ve öncesinde kurulan, 2016'da en az 500 bin lira satış gelirine sahip, 2018'de en az 1,5 milyon satış geliri yakalamış ve 20162018 döneminde satış gelirini en az yüzde 10 artıran şirketler başvurabilecek. Başvuracak şirketlerin merkezlerinin Türkiye'de bulunması şartı aranırken, kamu ortaklığı veya halka açık şirketler, yurt dışı merkezli bir şirketin Türkiye şubesi ve hisselerinin yüzde 51'inden fazlası halka açık başka bir şirkete ya da bir kamu şirketine ait olan şirketlerin başvuruları geçerli sayılmayacak. Programa, kar amacı gütmeyen şirketler, franchise işletmelerle otomobil galerileri, kuyumcular, döviz şirketleri, bankalar, enerji dağıtım şirketleri ve elektrik, gaz, akaryakıt ve su sağlayıcıları başvuramayacak. Ortakları arasında Türkiye dışındaki ülkelerin vatandaşları (gerçek ve tüzel kişiler) olan şirketlerin başvurularının kabul edileceği programa, bir holdingin çatısı altındaki şirketler de başvurabilecek. Programda ilk 100'e giren şirketlere yeni ortaklıkların kapısı açılırken, birçok platformda tanıtım imkanı sağlanacak. Türkiye'nin en hızlı büyüyen firmalarının belirleneceği programa, 15 Kasım'a kadar 'http://turkiye100.tobb.org.tr' adresinden başvuru yapılabilecek” dedi.

SAMSUN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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