“E-Belediye" ile yılda 3 milyar TL tasarruf

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“E-Belediye" ile yılda 3 milyar TL tasarruf

İHA

İçişleri Bakanlığı "EBelediye Bilgi Sistemi" sayesinde ülke genelinde yılda minimum 3 milyar TL tasarruf hedeflendiği bildirildi.

“E-Belediye" ile yılda 3 milyar TL tasarruf

İçişleri Bakanlığı “EBelediye Bilgi Sistemi" sayesinde ülke genelinde yılda minimum 3 milyar TL tasarruf hedeflendiği bildirildi.
“EBelediye Bilgi Sistemi" tanıtım toplantısı Samsun'da Canik Belediyesi ev sahipliğinde yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, 19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, Bilgi İşlem Daire Başkanı Osman Hacıbektaşoğlu, İçişleri Bakanlığı Daire Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy, daire başkanları ve ilgili ilçe belediye personelinin katıldığı toplantı Canik Kültür Merkezinde başladı.
Üç gün sürecek olan “EBelediye Bilgi Sistemi” toplantısının açılışında konuşan Başkan Mustafa Demir, sanayi toplumundan bilgi toplumuna hızlı bir geçişin söz konusu olduğuna işaret ederek, iletişim teknolojilerinin her alanı olduğu gibi kamu yönetimini de etkilediğini kaydetti.

3 milyar TL tasarruf
İçişleri Bakanlığı yetkilileri sistem hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada şu bilgiler verildi:
"Vatandaşlar ulaşmak istedikleri bilgiye ve resmi evraklara daha az bürokratik işlemle daha hızlı bir şekilde erişebilmekte, böylece bir yandan devlet saydamlaşmakta, öte yandan vatandaşlar da devletin karar mekanizmalarında daha aktif olarak yer alabilmektedirler. Bilgi ve iletişim teknolojileri belediyeler bakımından, kentler açısından üç önemli işlevi yerine getirme yeteneğine, potansiyeline sahiptirler. Bu işlevlerden ilki, toplu taşıma, ulaşım, su ve kanalizasyon gibi temel kentsel sistemlerin yönetiminde, veri toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve yönetsel kararların alınması süreçlerinde destek olmalarıdır. İkincisi, bu teknolojilerin yerel yönetimler ve kent bürokrasisi ile merkezi yönetim, vatandaşlar ve ticari kuruluşlar arasındaki iletişim sorununu ortadan kaldırabilecek potansiyel taşımalarıdır. Üçüncüsü ise, gelişmiş birer telekomünikasyon altyapısına sahip kentlerin ekonomik yatırımlar için birer çekim merkezi olmalarını sağlayacaktır. Sistem sayesinde ülke genelinde yılda minimum 3 milyar TL tasarruf hedeflenirken, iş gücü kaynak ve zaman tasarrufu sayesinde belediyeler ekonomisine önemli katkılar sağlayacak. Bu sisteme geçiş 2020 yılında bütün belediyeleri kapsayacak şekilde hedeflenmekte olup belediyelerdeki önemli veri akışı sorununu da ortadan kaldırmış olacak.”

Canik sisteme hazır
Canik Belediyesinde EBelediye Bilgi Sistemi’ne geçiş için hazırlıklar tamamlandı. Canik Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından E Belediye Sistemi’ne geçiş için son aşama olan eğitim seminerleri başlatılarak daha kolay ve ulaşılabilir belediyecilik anlamında önemli mesafe alınmış olunacak.

SAMSUN

21 Ekim 2019 Pazartesi

  • İMSAK 05:20
  • GÜNEŞ 06:45
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:54
  • YATSI 19:13
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında
YEREL HABERLER Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs ...
Oğlunun mezarı başında tabancayla intihara intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Oğlunun mezarı başında tabancayla intihara intihara ...
Samsun'da ölümlü kazaya karışan motosiklet sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da ölümlü kazaya karışan motosiklet sürücüsü ...
“Türkiye 100” için başvurular başladı
YEREL HABERLER “Türkiye 100” için başvurular başladı
Büyükşehir Konservatuvarından 40. yılda 40 etkinlik Samsun'da sanat günleri
YEREL HABERLER Büyükşehir Konservatuvarından 40. yılda 40 ...
Havza’da yangın eğitimi ve tatbikatı
YEREL HABERLER Havza’da yangın eğitimi ve tatbikatı
Bafra'da 7. Ekolojik Yerel Tohum ve Yaşam Şenliği
YEREL HABERLER Bafra'da 7. Ekolojik Yerel Tohum ve Yaşam Şenliği
Prof. Dr. Keçeligil: “Sağlık kurumunda çalışmak, diğer iş yerlerine göre 16 kat daha riskli” OMÜ’den ‘Sağlıkta Şiddet Konferansı’
YEREL HABERLER Prof. Dr. Keçeligil: “Sağlık kurumunda çalışmak, ...
Şehidin yürek burkan paylaşımları “Damatlık şart değil be baba, şehadet de yakışır senin oğluna”
YEREL HABERLER Şehidin yürek burkan paylaşımları “Damatlık şart ...
Şamsun'da bir kişi banyoda ölü bulundu
YEREL HABERLER Şamsun'da bir kişi banyoda ölü bulundu
Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı
Samsun'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü
CGV Arthouse Samsunlu sanatseverlerle buluştu
YEREL HABERLER CGV Arthouse Samsunlu sanatseverlerle buluştu
Radyoterapi ile kanseri durdurmak mümkün
YEREL HABERLER Radyoterapi ile kanseri durdurmak mümkün
Samsun'a şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Samsun'a şehit ateşi düştü
Samsun'da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Samsun'da alkollü motosiklet sürücüsü yayaya çarptı: ...
Sanatçı Sedat Erdiş'ten kargo şirketine "fındık" tepkisi
YEREL HABERLER Sanatçı Sedat Erdiş'ten kargo şirketine "fındık" ...
Lazer ile hemoroid (basur) tedavisi
YEREL HABERLER Lazer ile hemoroid (basur) tedavisi
Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, Samsun’da konuştu Eğitim-Bir-Sen 7. Bölge Toplantısı sona erdi
YEREL HABERLER Memur Sen Genel Başkanı Yalçın, Samsun’da ...
Oğlunun mezarı başında tabancayla intihara intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Oğlunun mezarı başında tabancayla intihara intihara ...
Bafra'da 7. Ekolojik Yerel Tohum ve Yaşam Şenliği
YEREL HABERLER Bafra'da 7. Ekolojik Yerel Tohum ve Yaşam Şenliği
Başkan Deveci: “Atakum’da ‘Engelsiz Yaşam Alanı’ oluşturacağız” Engelsiz Yaşam Panayırı açıldı
YEREL HABERLER Başkan Deveci: “Atakum’da ‘Engelsiz Yaşam Alanı’ ...
Hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Hakkında 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan şahıs ...
Atakum’u sanat güzelleştirecek Başkan Deveci: "Her sokakta bir sanat etkinliği olacak"
YEREL HABERLER Atakum’u sanat güzelleştirecek Başkan Deveci: "Her ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X