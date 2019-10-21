Samsun da bunal\u0131ma giren bir \u00f6\u011fretmen, dedesinin mezar\u0131 ba\u015f\u0131nda ila\u00e7 i\u00e7erek intihara giri\u015fiminde bulundu. Olay, Samsun un \u0130lkad\u0131m il\u00e7esi K\u0131ran Mahallesi K\u0131ran Mezarl\u0131\u011f\u0131 nda meydana geldi. Edinilen bilgiye g\u00f6re, ailesinin sabah polise kay\u0131p ba\u015fvurusu yapt\u0131\u011f\u0131 bir ilkokulda s\u0131n\u0131f \u00f6\u011fretmeni olarak g\u00f6rev yapan U.A. (38), girdi\u011fi bunal\u0131m sonucu dedesinin mezar\u0131 ba\u015f\u0131nda ila\u00e7 i\u00e7erek intihar giri\u015fiminde bulundu. 112 acil servis ekipleri taraf\u0131ndan ambulansla Samsun E\u011fitim ve Ara\u015ft\u0131rma Hastanesine kald\u0131r\u0131lan U.A. tedavi alt\u0131na al\u0131nd\u0131. Olayla ilgili soru\u015fturma ba\u015flat\u0131ld\u0131.