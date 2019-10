Azez şehidinin cenazesi memleketi Samsun’a geldi Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci’nin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı

Zeytin Dalı Harekat bölgesindeki PKK/YPG’li teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralandıktan sonra hayatını kaybeden Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci’nin (23) cenazesi memleketi Samsun’da gözyaşlarıyla karşılandı.

Bafra ilçesinde ikamet eden, MevlütFatma çiftinin oğlu Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci, 11 Ekim’de Suriye’nin Azez ilçesindeki Melkiye Askeri Üs Bölgesine teröristlerce yapılan havan saldırısı sonucu ağır yaralandıktan sonra tedavi gördüğü Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bu sabaha karşı şehit oldu.

Şehidin naaşı bugün SamsunÇarşamba Havalimanı'na getirildi. Şehit Meşeci’nin cenazesi, yakınlarının gözyaşları eşliğinde baba ocağı olan Bafra ilçesine götürüldü. Şehidin cenazesi Bafra Yıldırım Beyazıt Camisi'nde (Osman Alaman Camii) öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Bafra Garnizon Şehitliği'ne defnedilecek.

Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci’yi havalimanında Samsun Valisi Osman Kaymak, Garnizon Komutanı Top. Albay Recep Ali Üstün, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, AK Parti İl Başkanı Ersan Aksu, protokol üyeleri ve vatandaşlar karşıladı.

