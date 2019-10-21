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Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan 3 kişi tutuklandı

İHA

Samsun'da cezaevi firarisini yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan ve firarinin kaçmasına sebep olan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Olay, Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis cezaevi firarisi olduğu ileri sürülen M.B.'yi yakalamak istedi. İddiaya göre olay yerinde bulunan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. polise direnip mukavemette bulunarak M.B.'yi teslim etmek istemedi. M.B. ise bu arada kaçmayı başardı. Polislere görevini yaptırmayıp mukavemette bulundukları iddia edilen 3 kişi Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polisteki sorguları tamamlanan Y.E.Ç., T.Y. ve M.Y. Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 3 kişi tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN

21 Ekim 2019 Pazartesi

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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