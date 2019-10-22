SAMÜ’lü akademisyenlerin projesine TÜBİTAK’tan büyük destek

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirtaş’ın hazırladığı “Yeni Bir Tümleşik İşleme Yöntemi; Robotik Elektrokimyasal İşleme Tezgâhı Tasarımı ve Deneysel Çalışmalar ile Performansının Değerlendirilmesi" başlıklı proje TÜBİTAK3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında 403 bin 912 TL destek aldı.

Proje hakkında açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirtaş, “Serbest formlu yüzeylere sahip Ti6Al4V ve Inconel 718 gibi uzay, havacılık ve biyomedikal sektörlerinde sıkça kullanılan malzemelerin CNC tezgâhlarında işlenmesi zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Elektrokimyasal işleme (EKİ) yöntemi ise bu tip işlenmesi zor metallerin yüksek verimlilikte üretilmesini sağlayan ileri teknoloji imalat yöntemlerinden biridir. Bu proje kapsamında ise 6 eksenli bir robot kolunun hareket kabiliyetlerinden faydalanılarak, günümüz üretim sektöründe önemli bir yere sahip olan Endüstri 4.0 kabiliyetlerine sahip özgün bir işleme tezgahı geliştirilecektir. Bu tezgah görüntü işleme ve yapay zeka gibi özelliklere sahip olacağı gibi malzeme işlendikten sonra da kalite kontrolünü yapacak teknik donanıma ve alt yapıya sahip olacaktır. Böylece daha düşük maliyet ile sert malzemelerin işlenmesi mümkün hale geleceği gibi operatör kaynaklı hatalar da minimize edilecektir” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise, “TÜBİTAK3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek alan öğretim üyemizi ve tüm proje ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

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