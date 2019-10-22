SAMÜ’lü akademisyenlerin projesine TÜBİTAK’tan büyük destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

SAMÜ’lü akademisyenlerin projesine TÜBİTAK’tan büyük destek

İHA

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirtaş'ın hazırladığı "Yeni Bir Tümleşik İşleme Yöntemi; Robotik Elektrokimyasal İşleme Tezgâhı Tasarımı ve Deneysel Çalışmalar ile Performansının Değerlendirilmesi" başlıklı proje TÜBİTAK3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında 403 bin 912 TL destek aldı.

SAMÜ’lü akademisyenlerin projesine TÜBİTAK’tan büyük destek

Samsun Üniversitesi (SAMÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümünde Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirtaş’ın hazırladığı “Yeni Bir Tümleşik İşleme Yöntemi; Robotik Elektrokimyasal İşleme Tezgâhı Tasarımı ve Deneysel Çalışmalar ile Performansının Değerlendirilmesi" başlıklı proje TÜBİTAK3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında 403 bin 912 TL destek aldı.
Proje hakkında açıklama yapan Dr. Öğr. Üyesi Hasan Demirtaş, “Serbest formlu yüzeylere sahip Ti6Al4V ve Inconel 718 gibi uzay, havacılık ve biyomedikal sektörlerinde sıkça kullanılan malzemelerin CNC tezgâhlarında işlenmesi zaman ve maliyet kaybına neden olmaktadır. Elektrokimyasal işleme (EKİ) yöntemi ise bu tip işlenmesi zor metallerin yüksek verimlilikte üretilmesini sağlayan ileri teknoloji imalat yöntemlerinden biridir. Bu proje kapsamında ise 6 eksenli bir robot kolunun hareket kabiliyetlerinden faydalanılarak, günümüz üretim sektöründe önemli bir yere sahip olan Endüstri 4.0 kabiliyetlerine sahip özgün bir işleme tezgahı geliştirilecektir. Bu tezgah görüntü işleme ve yapay zeka gibi özelliklere sahip olacağı gibi malzeme işlendikten sonra da kalite kontrolünü yapacak teknik donanıma ve alt yapıya sahip olacaktır. Böylece daha düşük maliyet ile sert malzemelerin işlenmesi mümkün hale geleceği gibi operatör kaynaklı hatalar da minimize edilecektir” dedi.
Konuyla ilgili açıklama yapan Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın ise, “TÜBİTAK3501 Kariyer Geliştirme Programı kapsamında destek alan öğretim üyemizi ve tüm proje ekibini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum” diye konuştu.

SAMSUN

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Milli Mücadele Sergisi, torunları dedeleri ile buluşturdu
YEREL HABERLER Milli Mücadele Sergisi, torunları dedeleri ile ...
Vezirköprü'de Mehmetçik kermesi
YEREL HABERLER Vezirköprü'de Mehmetçik kermesi
Vezirköprü'de icraatlar anlatıldı
YEREL HABERLER Vezirköprü'de icraatlar anlatıldı
Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan ...
Şehit Uzman Onbaşı Meşeci'nin baba ocağına getirildi Şehit annesi: "Bu gece onunla yatayım”
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Meşeci'nin baba ocağına ...
Biyogazla seralar ısınacak
YEREL HABERLER Biyogazla seralar ısınacak
Bin kursiyerin yaptığı ürünler görücüye çıktı ‘El Sanatları Sergisi’ açıldı
YEREL HABERLER Bin kursiyerin yaptığı ürünler görücüye çıktı ‘El ...
Azez şehidinin cenazesi memleketi Samsun’a geldi Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci’nin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı
YEREL HABERLER Azez şehidinin cenazesi memleketi Samsun’a ...
Samsun'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
Bunalıma giren öğretmen intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Bunalıma giren öğretmen intihar girişiminde bulundu
Özdemir: “Havza Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip”
YEREL HABERLER Özdemir: “Havza Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere ...
Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 ...
Orta Karadeniz’in yöresel ürünleri YÖREX’te
YEREL HABERLER Orta Karadeniz’in yöresel ürünleri YÖREX’te
Atlı Spor Tesislerinde 'gurur' günü 'Lisans belgeleri' Başkan Mustafa Demir'den
YEREL HABERLER Atlı Spor Tesislerinde 'gurur' günü 'Lisans ...
Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında
YEREL HABERLER Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs ...
Oğlunun mezarı başında tabancayla intihara intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Oğlunun mezarı başında tabancayla intihara intihara ...
“E-Belediye" ile yılda 3 milyar TL tasarruf
YEREL HABERLER “E-Belediye" ile yılda 3 milyar TL tasarruf
Samsun'da ölümlü kazaya karışan motosiklet sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da ölümlü kazaya karışan motosiklet sürücüsü ...
“Türkiye 100” için başvurular başladı
YEREL HABERLER “Türkiye 100” için başvurular başladı
Büyükşehir Konservatuvarından 40. yılda 40 etkinlik Samsun'da sanat günleri
YEREL HABERLER Büyükşehir Konservatuvarından 40. yılda 40 ...
Havza’da yangın eğitimi ve tatbikatı
YEREL HABERLER Havza’da yangın eğitimi ve tatbikatı
Bafra'da 7. Ekolojik Yerel Tohum ve Yaşam Şenliği
YEREL HABERLER Bafra'da 7. Ekolojik Yerel Tohum ve Yaşam Şenliği
Prof. Dr. Keçeligil: “Sağlık kurumunda çalışmak, diğer iş yerlerine göre 16 kat daha riskli” OMÜ’den ‘Sağlıkta Şiddet Konferansı’
YEREL HABERLER Prof. Dr. Keçeligil: “Sağlık kurumunda çalışmak, ...
Şehidin yürek burkan paylaşımları “Damatlık şart değil be baba, şehadet de yakışır senin oğluna”
YEREL HABERLER Şehidin yürek burkan paylaşımları “Damatlık şart ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X