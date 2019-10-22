Samsun şehidini uğurluyor

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Zeytin Dalı Harekat bölgesinde teröristlerce yapılan havan saldırısında yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), Samsun'un Bafra ilçesinde son yolculuğuna uğurlanıyor.

Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba ocağında getirilen şehidin cenazesi burada büyük bir kalabalık tarafından karşılandı. Askerlerin omuzunda baba evine çıkartılan şehidin cenazesi daha sonra alınan helalliğin ardından İshaklı Mahallesi'nde bulunan Yıldırım Beyazıt Camisi'ne getirildi.

Şehidin cenazesi öğle namazını müteakip toprağa verilecek.

SAMSUN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:47

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:52

YATSI 19:12

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