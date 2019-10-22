Kekemelik sorunu çözümsüz değil

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kekemelik sorunu çözümsüz değil

İHA

Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, "Kekemelik olan çocuğa konuşması konusunda baskı yapılmamalı, kelime ya da cümleleri düzeltilmemeli, konuşurken sabırla, gözünün içine bakarak dinlenmelidir" dedi.

Kekemelik sorunu çözümsüz değil

Çocuk Psikiyatri Uzmanı Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Kekemelik olan çocuğa konuşması konusunda baskı yapılmamalı, kelime ya da cümleleri düzeltilmemeli, konuşurken sabırla, gözünün içine bakarak dinlenmelidir” dedi.
Liv Hospital Samsun Çocuk Psikiyatri Kliniği’nden Uzm. Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, “Dünya Kekemelik Günü” dolayısıyla çocuklarda kekemelik hakkında önemli bilgiler verdi. Dr. Yıldırım, “Kekemelik konuşmanın doğal akışının istemsiz şekilde kesintiye uğraması olarak tanımlanabilir. İlk ortaya çıkışı sıklıkla dil gelişiminin ilk yıllarında yani 27 yaş arası dönemde olur. Bu sorunu yaşayan çocukların yüzde 80’i, müdahaleye ihtiyaç duymaksızın, 5 yaşına kadar bu sorunun üstesinden gelebilirler. Bu noktada aile tutumları da oldukça önemli rol oynamaktadır. Çocuğa konuşması konusunda baskı yapılmamalı, kelime ya da cümleleri düzeltilmemeli, konuşurken sabırla, gözünün içine bakarak dinlenmelidir” diye konuştu.

“Ailelere büyük görev düşüyor”
Dr. Zeynep Gülçin Yıldırım, çocuğun kekemelik sorununu ailesinin desteği ile çözebileceğini belirtti. Dr. Yıldırım şu tavsiyelerde bulundu: “Anne babanın çocuğa rahat ve telaşsız bir ortam sunması, kendi konuşma hızlarını da yavaşlatmaları önerilir. Özellikle çocuğun alay etme, utandırma, zorlama gibi tutumlardan korunması çok önemlidir. Ancak kekemelik sorunu 6 ay veya daha uzun süredir devam ediyorsa; kekemeliğe ek olarak bakışları kaçırmak, dudakları büzmek, başı öne doğru eğmek gibi ikincil davranışlar ekleniyorsa; takıldığı kelimeleri söylemekten kaçınma, kısa cümleler kurma, suskunluk gibi konuşmaktan kaçınma davranışları varsa; konuşması gereken durumlardan kaçmaya çalışıyorsa bir uzman desteği alınması uygun olacaktır.”

SAMSUN

22 Ekim 2019 Salı

  • İMSAK 05:21
  • GÜNEŞ 06:47
  • ÖĞLE 12:24
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:52
  • YATSI 19:12
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Âşık Veysel’in doğum günü anısına film gösterisi
YEREL HABERLER Âşık Veysel’in doğum günü anısına film gösterisi
Eczaneden 20 bin liralık malzeme hırsızlığı zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Eczaneden 20 bin liralık malzeme hırsızlığı zanlısı ...
Samsun şehidini uğurluyor
YEREL HABERLER Samsun şehidini uğurluyor
Samsun'da bonzai imalathanesine operasyon: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Samsun'da bonzai imalathanesine operasyon: 1 gözaltı
Milli Mücadele Sergisi, torunları dedeleri ile buluşturdu
YEREL HABERLER Milli Mücadele Sergisi, torunları dedeleri ile ...
SAMÜ’lü akademisyenlerin projesine TÜBİTAK’tan büyük destek
YEREL HABERLER SAMÜ’lü akademisyenlerin projesine TÜBİTAK’tan büyük ...
Vezirköprü'de Mehmetçik kermesi
YEREL HABERLER Vezirköprü'de Mehmetçik kermesi
Vezirköprü'de icraatlar anlatıldı
YEREL HABERLER Vezirköprü'de icraatlar anlatıldı
Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Firariyi yakamaya çalışan polise mukavemette bulunan ...
Şehit Uzman Onbaşı Meşeci'nin baba ocağına getirildi Şehit annesi: "Bu gece onunla yatayım”
YEREL HABERLER Şehit Uzman Onbaşı Meşeci'nin baba ocağına ...
Biyogazla seralar ısınacak
YEREL HABERLER Biyogazla seralar ısınacak
Bin kursiyerin yaptığı ürünler görücüye çıktı ‘El Sanatları Sergisi’ açıldı
YEREL HABERLER Bin kursiyerin yaptığı ürünler görücüye çıktı ‘El ...
Azez şehidinin cenazesi memleketi Samsun’a geldi Şehit Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci’nin cenazesi gözyaşlarıyla karşılandı
YEREL HABERLER Azez şehidinin cenazesi memleketi Samsun’a ...
Samsun'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
YEREL HABERLER Samsun'da bir kişi bıçaklı saldırıda yaralandı
Bunalıma giren öğretmen intihar girişiminde bulundu
YEREL HABERLER Bunalıma giren öğretmen intihar girişiminde bulundu
Özdemir: “Havza Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere sahip”
YEREL HABERLER Özdemir: “Havza Cumhuriyet tarihinde önemli bir yere ...
Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 kişi gözaltına alındı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisini, polise çelme takarak, kaçıran 4 ...
Orta Karadeniz’in yöresel ürünleri YÖREX’te
YEREL HABERLER Orta Karadeniz’in yöresel ürünleri YÖREX’te
Atlı Spor Tesislerinde 'gurur' günü 'Lisans belgeleri' Başkan Mustafa Demir'den
YEREL HABERLER Atlı Spor Tesislerinde 'gurur' günü 'Lisans ...
Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs gözaltında
YEREL HABERLER Polisin elinden cezaevi firarisini kaçıran 3 şahıs ...
Oğlunun mezarı başında tabancayla intihara intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Oğlunun mezarı başında tabancayla intihara intihara ...
“E-Belediye" ile yılda 3 milyar TL tasarruf
YEREL HABERLER “E-Belediye" ile yılda 3 milyar TL tasarruf
Samsun'da ölümlü kazaya karışan motosiklet sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Samsun'da ölümlü kazaya karışan motosiklet sürücüsü ...
“Türkiye 100” için başvurular başladı
YEREL HABERLER “Türkiye 100” için başvurular başladı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X