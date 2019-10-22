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Özel öğrencilerin 'vatan sevgisi' konulu gölge oyunu

DHA

SAMSUN'a gelen İstanbul'da özel eğitim meslek lisesinde eğitim gören zihinsel engelli 17 öğrenci, vatan sevgisi konulu gölge oyunu gösterisi sundu. Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz darbe girişimi ile Şehit Ömer Halisdemir, Eren Bülbül ve öğretmen Aybüke Yalçın'ın hikayelerine yer verilen oyun izleyenlerden alkış aldı.

SAMSUN'a gelen İstanbul'da özel eğitim meslek lisesinde eğitim gören zihinsel engelli 17 öğrenci, vatan sevgisi konulu gölge oyunu gösterisi sundu. Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz darbe girişimi ile Şehit Ömer Halisdemir, Eren Bülbül ve öğretmen Aybüke Yalçın'ın hikayelerine yer verilen oyun izleyenlerden alkış aldı.
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında, İstanbul Abdullah Bilgingüllüoğlu Özel Eğitim Meslek Lisesi´nde eğitim gören 17 öğrenci ve 5 öğretmen tarafından hazırlanan gölge oyunu, Samsun´un Atakum ilçesinde bulunan Sanat Merkezi´nde sahnelendi. `Vatan Sevgisine Engel Yoktur´ adlı gölge oyununda, Çanakkale Savaşı, 15 Temmuz darbe girişimi ile Şehit Ömer Halisdemir, Eren Bülbül ve öğretmen Aybüke Yalçın'ın hikayelerine yer verildi. İzleyenlerden alkış alan gösteri Erzurum, Ankara, İzmir, Bursa, Şanlıurfa ve Mersin'de seyirci ile buluşacak. 

SAMSUN

22 Ekim 2019 Salı

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