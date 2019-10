İlkadımlı kadınlar hobilerini mesleğe dönüştürecek Demirtaş: "Kurs kayıtlarımıza büyük bir ilgi var"

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, meslek edindirme ve hobi kurs kayıtlarının büyük ilgi gördüğünü söyledi.

İlkadım Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde açılacak yeni dönem kursları İlkadımlılar tarafından büyük bir ilgi görüyor. Yeni dönem kurs kayıtlarının başlaması ile birlikte vatandaşların yoğun başvuruları sevindirdi. İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş'ın büyük bir önem ile hassasiyet gösterdiği kurslardan özellikle kadınlar ve gençler faydalanarak hem el becerilerini arttırma hem de aile ekonomilerine katkı sağlama şansı bulacaklar.



Her yaşa ve ilgiye uygun branşlar

İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Kültür Merkezlerinde, cam süsleme sanatından kumaş ve iplikten abiye dilimine, filografi sanatından rölyef kurslarına kadar birçok branşta hobi ve meslek edindirme kursları hayat bulacak. Her yaştan vatandaşın kendi yeteneği ve talebine uygun bir branş seçebileceği kadar geniş bir yelpazede hizmet verecek kurslarda 110'u aşkın usta öğretici ve eğitmen hizmet verecek. Bir yandan hobi amaçlı kurslar devam ederken bir yandan da meslek edindirmeye yönelik kurslar hem İlkadımlı hem de Samsunlu vatandaşların hizmetinde olacak. Eğitim hayatına devam eden öğrenciler için de okul derslerine destek ve sınavlara hazırlık amaçlı kurslar devam edecek.



Hem hobi hem gelir kapısı

Özellikle kadın ve gençlerin yararlanarak aile ekonomisine destek sağlamalarına imkan sağlamak amacı ile özenle belirlenmiş branşların seçildiğini belirten İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "7'den 70'e her yaştan vatandaşımıza uygun branşlarımızla İlkadım Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüze bağlı kurslarımızda halkımızın hizmetinde olacağız. Kısa süre önce başlayan kurs kayıtlarımıza özellikle kadınlar olmak üzere halkımızdan büyük bir ilgi var. Bu sevindirici ilgiyi karşılıksız bırakmayacak şekilde hassasiyetle ve özenle hazırladığımız kurslarımız birçok ayrı noktada bulunan kültür merkezlerimizde yeni eğitim dönemine hazır. Buralarda köklü geleneğimizin el emeği eserlerini yaşatmaya devam etmenin yanı sıra ortaya çıkan ürünlerin aile ekonomisine katkı sağlamasını da amaçlıyoruz. İlkadımlı kadınlar bu kurslarımızda hem hobilerini geliştirebilecek hem de bu hobilerini mesleğe dönüştürme şansı bulacaklar" diye konuştu.

