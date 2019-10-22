Zengin: "Samsun'da yılda ortalama 2 bin yangın meydana geliyor”

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, Samsun’da yılda ortalama 2 bin yangın olayının meydana geldiğini açıkladı.

Makina Mühendisleri Odası(MMO) Samsun Şubesinde düzenlenen geniş katılımlı ‘Yangın Bilgilendirme ve Farkındalık Semineri’nde, "İş yeri ve konutlarda yangın söndürme sistemleri kontrol edilmeli" mesajı verildi. MMO Samsun Şubesi’nin İş Güvenliği Uzmanları Derneği (İSGDER) ve bir firma iş birliği ile düzenlediği ’Samsun Yangın Bilgilendirme ve Farkındalık Semineri’, odanın konferans salonunda gerçekleştirildi.



Amatör ruh ile çalışma

Seminerin açılışında konuşma yapan Samsun İSGDER Başkanı Yüksel Kurt, "Yeni kurulan bir derneğiz, amatör bir ruh ile bu tür çalışmaları yapıyoruz. İlerleyen dönemlerde bu ve buna benzer seminerler devam edecek" dedi.

İSGDER Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Cihan konuşmasında, itfaiye ekiplerinin yangın olan bir alana gitmelerinin en az 15 dakika olduğunu hatırlatarak, "Yangın olduktan sonra değil olmadan önce önlemler alınmalı" ifadelerini kullandı.



20 bin öğrenciye eğitim

MMO Samsun Şube Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Gürkan ise, "MMO olarak tasarımcı arkadaşlarımıza ulusal ve uluslararası normlara göre tasarım yaparken belirli teknik bilgilerin üzerine ilaveler yaparak doğruyu ve olması gerekeni yapmaları için Yangın Tesisatı Mühendis Yetkilendirme kursları düzenliyoruz. Yangın, ciddi bir risktir. Bunun için 2014 yılında ilkokul 3 ve 4’üncü sınıf öğrencilerine yönelik ’Yangın Güvenliği’ sosyal sorumluluk projesini gerçekleştirdik. 20 bin öğrenciye şubemizin hazırladığı broşürleri dağıtarak eğitim verdik. Bugün de burada yangından önce ve sonra nelere dikkat edilmesi gerektiği, nelerin yapılması gerektiği konularında uzman konuşmacılarımız değerli bilgilerini aktaracak" diye konuştu.



Samsun İtfaiyesiSTK iş birliği

Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Rıza Zengin, "Bu tür etkinlikleri çok önemsiyoruz. Sivil toplum kuruluşları(STK) ile ortak çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. MMO Samsun Şubesi ile itfaiyecilerimize asansörlerde kurtarma eğitimi düzenledik. Elektrik yangınlarına yönelik Elektrik Mühendisleri Odasıyla ortak çalışma yaptık" şeklinde konuştu.

17 ilçeye hizmet verdiklerini hatırlatan Rıza Zengin, "Samsun’da yılda ortalama yaklaşık 2 bin civarında yangın olayı meydana geliyor. İlkadım ilçemiz yangın konusunda ilk sırada olup nüfus olarak küçük ilçemiz olan Yakakent’te ise ortala 78 adet yangın görülüyor" bilgisini verdi. Zengin, konuşmasının son bölümünde ise binalarda yangın söndürme sistemlerinin kontrollerinin yapılması, kaçış ve tahliye alanlarının belirlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum sunumlarla devam etti.

SAMSUN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

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