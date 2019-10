Canik’ten ücretsiz sporcu servisi

Canik Belediyesi, Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezinde spor faaliyetlerinde bulunanlar için ücretsiz sporcu servisi hizmeti başlattı.

Hasan Doğan Spor ve Eğitim Salonundan hareket ederek Canik ilçesi merkezini boydan boya dolaşarak 18 farklı duraktan yolcu alacak ve tekrar Hasan Doğan Spor ve Eğitim Merkezine gelecek olan servisler ring hizmeti mantığıyla çalışacak ve servis araçları her 60 dakikada bir hareket edecek.

Güzergah olarak: Ulus 1 Caddesi, Canik Belediyesi Meydanı, Canik PTT, Belediye evleri otobüs durağı, Cengiz Topel Cad. Hasköy Mah. Sema Çakır parkı, Hasköy muhtarlığı, Hasköy Cumhuriyet okulu, Mahmudiye Cad. Ertuğrul Gazi aile sağlığı merkezi, GOP Mah. Son Durak mevkisi, GOP Mah. Camisi belirtilen noktalardan ring hizmeti sağlanacak.

Hasan Doğan Spor Salonunu Canik ilçesiyle buluşturmayı amaçlayan proje ile spor salonunda 12 farklı branşta sportif faaliyetlerde bulunan okul çağındaki çocukların ve step, aerobik, fitness hizmetlerinden istifade eden kadınların salona ulaşımı kolaylaşmış olacak.

Hafta içi her gün 14.30 ila 20.30 saatleri arasında sağlanacak olan servis imkânı ile özellikle okul çağındaki çocuklar günün her saati güvenli bir şekilde Hasan Doğan Spor Salonuna ulaşabilecekler.

Spora ve sporcuya daima destek olmaya devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Bölgemizdeki spor ve aktiviteleri artırarak bu tür çalışmaları devam ettireceğiz” dedi.

