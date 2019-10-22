Eczaneden 25 bin liralık hırsızlık kamerada Olayın zanlısı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Samsun’da bir eczaneden yaklaşık 25 bin lira ile kozmetik ürün ve tıbbı malzeme çalınmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli, mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadm ilçesi Liman Mahallesi'nde bulunan bir eczanede 22 Eylül gecesi meydana geldi. Edinilen bilgiye göre bir hırsız, gece saatlerinde kapısını zorlayarak açıp içeri girdiği eczaneden yaklaşık 25 bin lira para, 1 adet laptop, kozmetik ürün ve tıbbi malzeme çaldı.



Hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerası kaydetti

Hırsızlık olayı ise eczanenin güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili 41 suç kaydı bulunan Y.K.’yi (31) gözaltına aldı. İfadesi alınan Y.K., ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcı tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Y.K., mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Eczane çalışanları şahsın serbest kalmasına tepsi gösterdi

Eczane çalışanları ise, karara tepki gösterdi. Çalışanları, şahsın 25 bin lira para ve diğer malzemeleri eczaneden çalmasının güvenlik kamerası kayıtlarında olmasına rağmen serbest bırakılmasına inanamadıklarını söyledi.

SAMSUN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

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