2019 DUS’ta yine OMÜ mezunu diş hekimi zirvede

2019 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nda (DUS), Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Murat Tugaç zirveye çıktı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) düzenlenen ve geçen günlerde açıklanan 2019 Diş Hekimliği Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı’nın sonuçlarına göre 4 bin 224 aday arasında 72,12335 puanla üstün bir performans gösteren OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Murat Tugaç, birinciliğe ulaşarak üniversitesi ve fakültesini gururlandırdı.



OMÜ mezunu genç diş hekimlerinden DUS’ta 2 yıl üst üste birincilik

Sunduğu eğitim ve kadrosundaki yetkin akademisyenlerle donanımlı mezunlar veren OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi 2019 DUS’ta da bünyesinden birinci çıkarmayı başardı. 2018’de DUS’ta OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi mezunu Mustafa Mert Demircioğlu’nun birinciliği elde etmesinin ardından aynı fakülteden mezun Murat Tugaç’ın da 2019’da zirveye ulaşması, OMÜ ve Diş Hekimliği Fakültesinde büyük bir memnuniyet ve takdirle karşılandı.



“OMÜ’yü başarıyla temsil etmenin onurunu yaşıyorum”

2018 yılında OMÜ Diş Hekimliği Fakültesinden mezun olan ve Erzurum’un merkez Palandöken ilçesinde ikamet eden 2019 DUS Birincisi Murat Tugaç, sonuçların açıklanmasıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadığını belirtirken, üzerinde emeği olan bütün akademisyenlere ve OMÜ’ye selam ve şükranlarını iletti. OMÜ’yü başarıyla temsil etmenin onurunu yaşadığını vurgulayan genç Diş Hekimi Murat Tugaç, ‘ortodonti’ (dişlerdeki şekil ve diziliş bozukluklarının tedavisini konu alan diş hekimliği dalı) dalında uzmanlaşmak isteğini belirterek tercih sonuçlarını beklediğini dile getirdi.

1992’de kurulan OMÜ Diş Hekimliği Fakültesi, şu an itibarıyla 57 öğretim üyesi ve 73 araştırma görevlisine sahip. Fakülte, nitelikli eğitimi ve dinamik akademik kadrosuyla Samsun ve bölgeye hizmet veren önemli kurumlardan biri olarak yolunda ilerlerken, yetiştirdiği öğrencilerle de dikkat çekiyor.

SAMSUN 22 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:21

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