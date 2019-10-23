Kahvehaneler ve çay ocakları denetlendi

İlkadım Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri kahvehane, çay ocağı ve çay bahçelerini denetledi.

Yapılan denetimlerde, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatlarıyla ilgili mevzuata uyulup uyulmadığını kontrol eden zabıta ekipleri, özellikle hijyen konusu üzerinde durdu. Çay servisinde kullanılan bardak ve malzemelerin temiz tutulmasıyla ilgili ikazlarda bulundu. İşletme sahiplerine başta iş yerlerinin taşıması gereken asgari teknik ve hijyenik kurallar olmak üzere işletme içi ve dışı ile ilgili yasal mevzuatlar hakkında bilgilendirme yaptı.



Kaldırım işgaline dikkat çekildi

Ayrıca denetimlerde bu alanda faaliyet gösteren tüm işletmelere belediye meclisinin kaldırım yasağı ile ilgili kararı hatırlatılarak, yaya yollarına masa ve sandalye koymak suretiyle yapılabilecek ihlallere meydan vermemeleri ve kaldırım işgalleri konusundaki yasaklara hassasiyet göstermeleri noktasında gerekli ikazlarda da bulunuldu.



“Denetimler kararlılıkla devam edecek”

Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler hakkında açıklama yapan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlkadım Belediyesi olarak halkımızın günlük yaşamını rahat ve güzel bir şekilde devam etmesi için uğraş veriyoruz. Bu kapsamda çeşitli sektörlere yönelik denetimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Bu denetlemelerdeki amacımız; vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak. Şunu da belirtmek isterim ki Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimler aniden ve zamansız yapılıyor. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın bu şehirde yaşamaktan mutluluk duymaları ve halkımızın gönül rahatlığı ile yaşamlarını sürdürmeleri noktasında bu tür denetimlerin sürekli yapıldığını ve bundan sonra da aynı kararlılıkla bu denetimlerin devam edeceğini buradan özellikle belirtmek istiyorum” şeklinde konuştu.

SAMSUN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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