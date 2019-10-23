Makyaj Festivali başlıyor

Samsunlu kadınlar, 2627 Ekim tarihleri arasında Piazza'da gerçekleşecek festivalde, makyajın tüm inceliklerini alanındaki en iyi profesyonellerden öğrenecek.

Türkiye’nin en büyük Makyaj Festivali “Makeup Festival Turkey” 26 Ekim Cumartesi ve 27 Ekim Pazar günlerinde Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezinde gerçekleşecek. Makyaja, güzelliğe ve cilt sağlığına dair her şeyin yanı sıra bir de Makyaj Defilesinin gerçekleşeceği festivale katılan Samsunlu kadınlar; Alp Kavasoğlu moderatörlüğünde gerçekleşecek panelleri izleme fırsatı bulacak.

İlk gün saat 14.00 ile 14.45 arasında Enfal Diner ile “Makyaj Alışverişi Nasıl Yapılır?” sorusuna en iyi yanıtı bulacak olan Piazza’nın kadın ziyaretçileri; yine aynı gün saat 15.15 ile 16.00 arasında Deniz Karasu’dan “Mevsimlere Göre Makyaj” yapmanın tekniklerini öğrenecek. Saat 16.30 ile 17.15’de ise Melis Erkılıç “Makyaj Sırları ve Canlı Makyaj Gösterisi” ile kadınların karşısında olacak.

Festivalin ikinci gününde; 14.00 ile 14.45 saatleri arasında Hilal Şefkatli ile “Nasıl İnfluencer Olunur?” sorusunun yanıtını bulacak olan kadınlar, 15.15 ile 16.00 saatleri arasında Yasemin Yürük ile “Sağlıklı Beden, Sağlıklı Cilt Bakımı” konusunda bilgi sahibi olacaklar. Aynı gün saat 16.20’de ise Makyaj Defilesi sunulacak.

SAMSUN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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