Satışa hazır uyuşturucu ve teraziyle yakalanan şahıs tutuklandı

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Samsun'da satışa hazır esrar maddesi ve hassas terazi ile yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi ilçesi Çelikalan Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.K.'nin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 605 gram esrar, uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 2 adet hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan K.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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