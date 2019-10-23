Silahla yaralamaya şüphelisi tutuklandı

Samsun'da silahla yaralama olayıyla ilgili şüpheli, mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan E.K. bacaklarından yaralanırken hastaneye kaldırılan şahıs tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili A.A.'yı (45) yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan A.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren A.A. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
SAMSUN
23 Ekim 2019 Çarşamba
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