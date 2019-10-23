İrfan Buz: "Camia tek yumruk olmalı" Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, gündemi değerlendirdi

Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, camianın tek yumruk ve birlik olması gerektiğini söyledi.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İrfan Buz, deplasmanda kazanılan İnegölspor maçını ve son günlerde yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Çok önemli bir 3 puanla deplasmandan ayrıldıklarını ve Sancaktepe maçına konsantre olduklarının altını çizen Buz, camia olarak kenetlenip, şampiyonluk için savaşmaları gerektiğini ifade etti.



"Birlik olmamız gerekiyor"

Şampiyonluk için birlikteliğe ihtiyaç olduğunu vurgulayan İrfan Buz, "Kulübümüzle bizim yumruk olmamız, birlik olmamız gerekiyor. Biz şampiyon olmak istiyoruz. Her hafta kazanmak zorundasınız. Bazen iyi oynuyorsunuz, bazen kötü oynuyorsunuz. Biz bunu kabul ediyoruz. Eleştiriye açığız. Öyle bir sıkıntımız yok. Daha iyi olmamız gerekiyor. Arkadaşlarımız da bunu biliyor. Ben futbolcularıma güveniyorum. Bu hafta içeride oynayacağımız Sancaktepe müsabakası bizim için önemli. Önümüze bakacağız. Taraftarlarımızla ilgili bir sıkıntımız yok, kendi içimizde de bir sıkıntımız yok" şeklinde konuştu.



"Deplasmanlarda daha iyi olmamız gerekiyor"

Deplasmanda yaşanan puan kayıplarına da değinen Buz, şunları söyledi:

"İstenilen form grafiğini bazı oyuncularımız henüz yakalayamadı. Bazı oyuncularımızın vitesi yükseltmesi gerekiyor. Onlar da o vitesi yükseltecek. Daha da iyi olmamız gerektiğini biliyoruz. Amed deplasmanında 4 net pozisyon kaçırdık. Attığımız takdirde bambaşka bir şey olabilirdi. BAK maçında bireysel hatadan puan kaybettik. Deplasmanlarda daha iyi olmamız gerekiyor. İçeride nasıl oynuyorsak, deplasmanda da öyle oynamamız gerekiyor. Bu konuda oyuncularıma güveniyorum. Bunun da üstesinden geleceğiz."

Samsunspor, cumartesi günü saat 19.00’da 19 Mayıs Stadyumu’nda Sancaktepe’yi ağırlayacak.

SAMSUN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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