Alaçam’da yağma suçundan 2 şüpheli tutuklandı

Samsun’un Alaçam ilçesinde 1 kişinin cebindeki paraları zorla aldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Olay, Yenicami Mahallesi'nde meydana gedi. Edinilen bilgiye göre, bir kafede S.A.(22) ve S.B.(20) isimli şahıslar karşılaştıkları M.K’ye(30) sigaralarının olmadığını ve kendilerine sigara almaları söylediler. M.K. cebinden çıkartığı yüklü bir miktar paranın içinden çıkarttığı para ile sigara aldırdı. Kafeden birlikte çıkan şahıslar M.K’yi darp ederek cebinde bulunan 6 bin 500 lirayı alarak kaçtılar. M.K. polisi arayarak iki kişinin kendisini darp ederek zorla cebindeki paraları alıp kaçtıkları iddiasıyla ihbarda bulundu. Olay yerine kısa sürede gelen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Anneler Parkı civarında çöp konteynerine S.A. isimli şahsın bir poşeti attığını gördüler. Şahıstan şüphelenen ekipler S.A’yı yakalayarak çöp konteynerini kontrol ettiler. Çöp konteynerinde atılan poşette bulunan 5 bin 600 lira parayla birlikte S.A’yı gözaltına alarak emniyete götürdüler. Burada suçunu itiraf eden şüpheli S.A. yanında S.B.’nin de olduğu bilgisini verdi. Polis ekipleri kısa sürede S.B’yi de gözaltına aldı. S.B’nin üzerinden M.K’ye ait olduğu düşünülen 700 lira para çıktı. Şüpheliler Alaçam İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Alaçam Adliyesinde yağma suçundan tutuklanarak Bafra T Tipi kapalı Cezaevine gönderildiler.

SAMSUN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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