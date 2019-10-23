Başkan Demir: “Kentsel dönüşümde mesafe kat ettik”

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentsel dönüşümde mesafe kat ettiklerini söyledi.

Başkan Mustafa Demir, iş adamları ve sanayicilerle bir araya geldi. Proje ve yatırımlarını anlattığı iş adamlarıyla fikir alışverişinde bulunan Demir, "Samsun ile ilgili herkesin önerilerine açığız. Bizimle birlikte yol yürüyecek olan sizlersiniz. Sizlerin yapacağı yeni yatırımlar, yeni iş sahaları demek. İstihdam alanları oluşturmada hep birlikte çalışmalıyız. Sizlerin bize, bizlerin size desteği çok önemli" dedi.



“Bakanlar Samsun’a geliyor"

Şehrin geleceği ile ilgili çalışmalarda çok önemli bir mesafe kat ettiklerini belirten Başkan Mustafa Demir, "Göreve geldiğimiz günden bugüne kadar yaptığımız toplam yol 410 kilometreyi geçti. Bir taraftan da ilçe merkezleri ile ilgili bir çalışma yapıyoruz. Samsun'un geleceği ile ilgili en zor olan 2 konuda çok önemli bir mesafe kat ettik. Canik’te Gaziosmanpaşa ve Soğuksu, İlkadım bölgesinde de Hastanebaşı, Zeytinlik o bölgelerde ciddi bir kentsel dönüşüme başlıyoruz. Diğer bir konu da Gülsan Sanayi Sitesi’nin Toybelen’e taşınması. Yine belediye kasasından para çıkmadan TOKİ ile mutabakata vardık. Genel Başkan Yardımcımız, milletvekillerimiz ve il başkanımız ile birlikte Bakanımızla görüştük. Yarın da Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank, yeni sanayi alanıyla ilgili görüşmelerde bulunmak için Samsun’a geliyor" şeklinde konuştu.



"Bekdiğin OSB 10 bin dönüme çıkacak"

Şehir merkezindeki otopark probleminin çözümü için çalışmalara başladıklarını da söyleyen Mustafa Demir, şunları söyledi:

“Adım adım gidiyoruz. Önümüzdeki 5 yılda bu sorunun neredeyse tamamını çözmüş olacağız. Bu çalışmalar ile Samsun’u geleceğe hazırlayacak adımlar atacağız. Arkasından Terme’de bin 500 dönüm sanayi alanı, Havza Bekdiğin Organize Sanayi Bölgesini(OSB) ise 10 bin dönüme çıkaracak olan çalışmasını yürüteceğiz.”

SAMSUN 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:22

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