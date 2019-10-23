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İlkadım Belediyesi şehit aileleri ve gazileri ağırladı

İHA

– İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan 'Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi' sayesinde ailelerin bir araya gelerek etkinlik düzenliyor.

– İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan ’Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi' sayesinde ailelerin bir araya gelerek etkinlik düzenliyor.
İlkadım Belediyesi tarafından oluşturulan Şehit Aileleri ve Gaziler Koordinasyon Merkezi sayesinde ailelerin bir araya gelerek kaynaşacaklarını ve birlikte etkinlikler düzenleyerek iyi vakit geçireceklerini belirten İlkadım Belediyesi Başkan Vekili Ali Seyit Kılıç, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizim istiklalimizin ve bu topraklardaki şanlı tarihimizin ölümsüz sembolleridir” dedi.
Türkiye’nin birlik ve beraberliğinin önemine dikkat çeken Başkan Vekili Ali Seyit Kılıç, “Şehitlerimiz ve gazilerimiz herkesin ortak değeri, biz öyle inanıyoruz. Onlar bizim evlatlarımız. Bizim onların bırakmış oldukları emanetlere sahip çıkmamız gerektiği bilincinde ve inancındayız. Bu yönde hareket etmemiz gerektiğine inanıyorum. Bu vesile ile bir bizler belediyemizle kamu kurumlarımız ile birlikte şehit yakınlarımızla gazilerimizle her zaman bir araya gelmeye çalışıyoruz. Onların sorunları, dertleri ile ilgilenmeye çalışıyoruz. Şehit Aileler ve Gaziler Koordinasyon Merkezi sayesinde şehit yakınları ve gazilerimiz hep beraber kaynaşacaklar. Burada yapılacak etkinliklerle burada iyi vakit geçirecekler” diye konuştu.

“Şehit ailelerine hizmet etmekten şeref duyuyorum’’
Şehitlere olan minnettarlığı ve şehit ailelerine hizmet etmekten şeref duyduğunu da sözlerine ekleyen Kılıç, şunları söyledi:
“Bugün bu topraklarda özgürce gezebiliyorsak, bu vatan bizim diyebiliyorsak, bayrağımız gökyüzünde özgürce dalgalanabiliyorsa; buna borçlu olduğumuz insanlar şehitlerimiz, şehitlerimizin aileleri ve gazilerimizdir. Aziz şehitlerimiz rahmet anıyor ve cephedeki askerlerimiz için dualar ediyoruz.”
Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehitler Dullar ve Yetimler Derneği Samsun Şube Başkanı Necati Yılmaz ise, “Vatan için kendilerini feda etmekten geri durmayan gazilerimizin çocukları ile aziz şehitlerimizin bizlere emanet ettiği çocuklarına iyi bir gelecek hazırlamak için çalışmalarını sürdüren İlkadım Belediyesi Başkanımıza bizleri unutmadığı için teşekkür ediyoruz. Belediye olarak bizim taleplerimize anında cevap veriyorlar. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Acem Tekkesinde düzenlenen programa ayrıca Samsun Muharip Gaziler Derneği Başkan Yardımcısı Hulusi Torun, EMŞAV Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Samsun Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Necmettin Aygün, İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcıları Ramazan Bayraktar, Şerif Mırık, STK temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.
Sohbet ortamında devam eden programda sorunların çözümü için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

SAMSUN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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