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Veteriner hekim adayları önlük giydi

İHA

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesine bu yıl başlayan öğrenciler için düzenlenen geleneksel beyaz önlük giyme töreninin 7'ncisi yapıldı.

Veteriner hekim adayları önlük giydi

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Veteriner Fakültesine bu yıl başlayan öğrenciler için düzenlenen geleneksel beyaz önlük giyme töreninin 7’ncisi yapıldı.
Fakültenin İbni Sina Amfisinde gerçekleştirilen ve 95 öğrenciye beyaz önlüklerinin takdim edildiği törene; Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, SamsunSinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Habib Muruz, kamu kurum yetkilileri, veteriner hekimler, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.
Tören, veteriner hekimlik mesleğini tanıtan film gösterisiyle başladı. Ardından Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak ve SamsunSinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Habib Muruz öğrencilere hitaben konuşma yaptı.

“Beyaz önlük saflığın ve sadeliğin simgesidir”
Beyaz önlüğü saflığın ve sadeliğin simgesi olarak nitelendiren Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak, “Sevgili öğrenciler, çalışmalarınız sırasında kirlenecek beyaz önlüklerinizin temizlenmesi kolaydır. Ancak beyazın sembolündeki vicdan ve öz kirlenirse temizlenmesi çok zor. Her meslek, mensuplarının omuzlarında yükselir. Mensuplarının gayretiyle, özverisiyle saygınlığı artar. Artık sizler veteriner hekimsiniz. Artık bu unvan, adınızın önünde ayrılmaz bir parça olacak. Size yapılan övgü ve yergiler şahsınız kadar mesleğinizi de etkileyecek. Bu nedenle mazisinde nice örnek şahsiyetler olan bu mesleğe, hep övgüler kazandırmanızı temenni ediyorum” dedi.
Veteriner hekimliğin zor bir eğitim süreci olduğunu ifade eden Dekan Harun Albayrak, öğrencilere birbirleriyle ve akademisyenlerle iyi ilişkiler kurmaları tavsiyesinde de bulundu.

“177 yıllık köklü geçmişimiz var”
Bu yıl, veteriner hekimlik eğitiminin, 177. yılının kutlandığını da hatırlatan Dekan Harun Albayrak, “96. yılını kutladığımız Cumhuriyetimizden daha köklü bir meslek geçmişimiz var. Bundan ne kadar gurur duysak az. Ancak mesleğimizin yaşadığı bazı olumsuzluklar da var. Bazı aşıları hala kendimiz üretemiyoruz ve bu konuda dışa bağımlıyız. Bu noktada yeni kuşak olarak sizden beklentimiz, çok çalışarak bu makus talihi kırmanız. Çünkü bilim bizim yitik malımız ve onu arayıp bulma ümidinden asla vazgeçmemeliyiz” ifadelerini kullandı.

“İyi birer veteriner hekim olarak mezun olacağınıza eminim”
Veteriner hekimliğin, hayvan sağlığı ile beraber kamu sağlığı ve güvenli gıdaya erişim sağlaması bakımından stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydeden SamsunSinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Habib Muruz da, “Hepiniz OMÜ Veteriner Fakültesine hoş geldiniz. Size tavsiyem çok çalışmanız ve çok sosyalleşmenizdir. Bunun arkasından başarı kendiliğinden gelecektir. Çabalarınızın sonunda maharetli bir akademik kadroya sahip ve alt yapısı sağlam bir Fakültede eğitim göreceksiniz. Bu eğitimin sonunda iyi birer veteriner hekim olacağınıza eminim” diye konuştu.
Veteriner hekim adaylarına; din, dil, ırk ve cinsiyet farkı gözetmeden saygı ve güven çerçevesinde birbirleriyle iletişim kurmaları tavsiyesinde bulunan SamsunSinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Habib Muruz, hepsine başarılı bir eğitim dönemi diledi.
Konuşmaların ardından ilk beyaz önlük Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Harun Albayrak tarafından Fakülteyi en yüksek puanla kazanan Beste Çekçek’e verildi. Veteriner Hekimlik mesleğini hayvan sevgisi nedeniyle seçtiğini dile getiren Beste Çekçek, mesleğin gereklerini en iyi şekilde yerine getireceklerinin ve bu mesleğe sahip çıkacaklarının sözünü verdi.
Öğrencilerin; SamsunSinop Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Habib Muruz, kamu kurum yetkilileri, veteriner hekimler ve akademisyenler tarafından takdim edilen beyaz önlüklerini giymelerinin ardından tören sona erdi.

SAMSUN

23 Ekim 2019 Çarşamba

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