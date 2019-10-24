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Kaymak: “Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına tüm halkımızı davet ediyorum”

İHA

Samsun Valisi Osman Kaymak, "Cumhuriyet Bayramımızın 96. yıldönümü kutlamalarına tüm halkımızı davet ediyorum" dedi.

Samsun Valisi Osman Kaymak, “Cumhuriyet Bayramımızın 96. yıldönümü kutlamalarına tüm halkımızı davet ediyorum” dedi.
Vali Kaymak, Cumhuriyet Bayramı'nın 96. yıldönümünde Samsun’da gerçekleştirilecek kutlama programı hakkında bir açıklama yaptı. Vali Kaymak yaptığı açıklamada, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 19 Mayıs 1919’da başlayan Milli Mücadelemizin büyük zaferle noktalanmasını takiben, Büyük Önder Atatürk’ ün ‘Türk milletinin tabiat ve şiarına en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir’ dediği Cumhuriyetimizin ilanının 96. yıldönümüne ulaşmış olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz. Milli birlik ve beraberliğimizin simgesi olan Cumhuriyet Bayramımız, tüm yurtta olduğu gibi kurtuluşa ve kuruluşa giden yolda ilk adımın atıldığı Samsunumuzda da çeşitli etkinliklerle kutlanacak. 28 Ekim Pazartesi günü saat 13.30’da Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayacak olan kutlama etkinlikleri, saat 13.45’te Cumhuriyet Meydanı’ndan başlayıp, DSİ 7. Bölge Müdürlüğü önünde son bulacak olan Cumhuriyet Yürüyüşü’yle devam edecek. 29 Ekim Salı günü saat 10.00’da Valilik binasında bulunan ‘Yaşayan Atatürk Salonu’nda tebrikat töreni yapılacak olup, saat 10.30’da Batıpark İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları Stadı’nda kutlama programı gerçekleşecek.
29 Ekim 2019 Salı günü saat 15.00’de, Samsun Sahra Sıhhıye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Bandosu tarafından Yeşilyurt AVM’de konser gerçekleştirilecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında aynı gün akşam saat 18.00’de, Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu’nda Valiliğimiz tarafından Cumhuriyet Resepsiyonu verilecek. Ayrıca yine aynı akşam saat 19.30’da, Samsun Devlet Opera ve Balesi Korosu ve Orkestrası tarafından Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Cumhuriyet Bayramı Konseri’ sunulacak. Tüm Samsunlu hemşehrilerimi büyük bir coşkuyla kutlayacağımız Cumhuriyet Bayramı’nın 96. Yıldönümü Etkinlikleri ve 28 Ekim Pazartesi günü şanlı bayraklarımızla gerçekleştireceğimiz Cumhuriyet Yürüyüşümüze davet ediyorum. Bu vesileyle; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimiz ile gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

SAMSUN

24 Ekim 2019 Perşembe

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