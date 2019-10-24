FETÖ'den aranan astsubay yakalandı

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan emekli astsubay, polis tarafından yakalandı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan emekli astsubay E.İ., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan E.İ., Samsun Adliyesine sevk edildi.
SAMSUN
24 Ekim 2019 Perşembe
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