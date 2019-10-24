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İlkadım’dan eğitime destek Öğrenciler sordu, Başkan Demirtaş cevapladı

İHA

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "İlçemizde var olan eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için her türlü çabayı göstermek ve desteklerimizi sağlamak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İlkadım’dan eğitime destek Öğrenciler sordu, Başkan Demirtaş cevapladı

İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “İlçemizde var olan eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için her türlü çabayı göstermek ve desteklerimizi sağlamak için elimizden geleni yapacağız” dedi.
İstiklal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Muhasebe Bölümü Okulu öğrencileri İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı ziyaret etti. 30 öğrencinin katılımıyla gerçekleşen ziyarete Başkan Demirtaş, çocuklarla tek tek ilgilendi sorularını cevapladı. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette muhasebe bilgiler dersi kapsamında, 30 öğrenciden oluşan bir gurupla belediye çalışmaları hakkında bilgi almak için İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş’ı makamına gelen öğrenciler, burada başkanı soru yağmuruna tuttular. Belediye çalışmaları, önümüzdeki 5 yıl süresince hayata geçirmeyi planladığı projeler, sosyal projeler gibi konular hakkında bilgi alan öğrenciler, eğitime verdiği katkılardan ve ilçedeki park ve oyun alanları için başkana teşekkür etti.

“İLKEM ile eğitimde başarılar artarak devam ediyor”
Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, “Belediyemiz ve Halk Eğitim Merkezimizin iş birliğinde İlkadım Eğitim Merkezi (İLKEM) ile Kadifekale, Yaşardoğu ve Derebahçe olmak üzere 3 farklı şube de gençlerimize eğitim ve öğretim alanında verilen özverili çalışmalar sonucunda okullarımızdaki öğrencilerin başarıları artarak devam ediyor. İlkadım’da var olan eğitim kalitesinin daha da yükselmesi için her türlü çabayı göstermek ve desteklerimizi sağlamak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.

“Emek sarf eden tüm öğrencilerimizin emrindeyim”
Eğitim alanında başarıların devamını sağlamak için iler ki yıllarda çeşitli projeleri ilçede hakim kılacağını söyleyen Başkan Demirtaş, "Geleceğimizin teminatı olan siz gençlerimizin en güzel şartlarda eğitimlerini devam etmeleri için öncelikle ilçemizde eğitim veren okulların fiziki şartlarını daha modern hale gelmesi için bir takım çalışmalar başlattık. İlkadım’ı eğitim alanında örnek alınacak bir ilçe konumuna gelmesinde emek sarf eden tüm öğretmen arkadaşlarımın ve öğrencilerimizin emrindeyim. Bu vesile ile tüm okul müdürleri, idareciler ve öğretmenlerine özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyorum” diye konuştu.
Ziyaretin sonunda Başkan Demirtaş, öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ziyaretlerinden dolayı öğrencilere ve öğretmenleri teşekkür ederek derslerinde başarılar diledi.

SAMSUN

24 Ekim 2019 Perşembe

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