Miniklerden 'Mavi Atakum' hareketi Deveci: “Atakum'u temiz tutacağız"

Tekkeköy Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri ulusal olarak yürütülen "Mavi Hareket" projesi kapsamında Atakum sahilinde temizlik yaptı.

Öğrencilerle birlikte kumsalda çöp toplayan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Atakum bizim yüz akımız ve Samsun'un en güzel kenti. Atakum'u temiz tutacağız" dedi.

Tekkeköy Hamzalı Gölceğiz Cumhuriyet Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve idarecileri Marmaris'ten tüm Türkiye'ye yayılan "Mavi Hareket" projesi kapsamında Atakum sahilinde çevre temizliği ve geri dönüşüm konularında farkındalık oluşturmak için çöp toplama etkinliği gerçekleştirdi. Öğrencilerle kumsalda çöp toplayan ve projeye destek olan Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, miniklere ve öğretmenlerine duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ederek öğrencilerin vermek istediği mesajları Atakumluların mutlaka alacağını söyledi.



“Atakumlular mesajı alacak”

Başkan Deveci, etkinliğin Atakumlulara iki önemli mesajı olduğunu belirterek, "Birincisi Tekkeköy Hamzalı Gölceğiz'den Cumhuriyet Ortaokulundan yöneticiler, öğretmenler ve öğrenciler olarak gelip Atakum sahilini temizleyerek, Tekkeköy'den Atakum'a selam getirdiler. Amaç; Atakumlulara, bana ve özellikle temizlik düşkünü kent sakinlerimize bu konuda farkındalık oluşturmak. Bugün burada vermek istenilen ikinci mesaj da 'Kentimizi temiz tutalım. Atakum bizim yüz akımız ve Samsun'un en güzel kenti. Atakumlular bunu hak etsinler' diyorlar. Bu mesajı Atakum halkı alacaktır. Öğrencilerimiz, belediyemiz ve ben, her fırsatta insanların yakasından tutup 'Bu kenti temiz tutun' diyeceğim. Ya benden bıkacaklar ya da bu şehri temiz tutacaklar" diye konuştu.



İlk kez Atakum'a geldiler

Proje sayesinde daha önce Atakum'u görmeyen öğrencilerin Atakum'a geldiğini kaydeden Proje Koordinatörü Sadiye Özer ise, "Bu etkinlik ulusal bir proje. Amacımız denizlerimizin temizliği konusunda farkındalık oluşturmak. Her şey çocuklar ile başlar. Bu yüzden çocuklarımıza atıkların ne kadar zararlı olduğunu göstermek istedik. Çocukları eğitirsek, toplumu eğitmiş oluyoruz. Biz eğitimciler olarak bu işe müdahale etmek zorundayız. Ben de ulusal bir proje olan bu çalışmaya ortak olmak istedim. Çünkü deniz bizim her şeyimiz. Biz Samsunluysak deniz sayesinde Samsunluyuz. Özellikle Atakum, bu konudaki farkındalığıyla çok daha önemli bir yere sahip. Biz de çocuklarımızla birlikte 'Mavi Hareket' adlı bu projeye elimizden geldiğince katkıda bulunmak istedik. Atakum Belediye Başkanımıza da bize destek verdiği için teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.

