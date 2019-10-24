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Bafra Belediyesinden İşaret Dili Kursu

İHA

Bafra Belediyesi, Bafra Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile 'İşaret Dili Kursu' verecek.

Bafra Belediyesinden İşaret Dili Kursu

Bafra Belediyesi, Bafra Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ‘İşaret Dili Kursu’ verecek.
“İşitme Engellilerin dünyasını biraz olsun anlayabilmek ve onlarla daha iyi anlaşabilmek için sen de işaret öğren” diyerek böyle bir kursu vermeyi amaçladıklarını belirten Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, "Hepimiz birer engelli adayıyız. Bu nedenle şu an bir engeli olamayan bizlerin, günlük hayat içerisinde rahatça yaptığımız davranışları yapamayan milyonlarca engelli var. Onları anlamalıyız, onlar gibi düşünebilmeliyiz. Hayatlarını nasıl sürdürüyorlar. Hiç düşündük mü bir işitme engellinin, bir görme engellinin hayatı nasıl algıladıklarını. Aslında onların kendilerine göre bir hayatları var ve aslında onlar bütün engelleri kendi aralarında aşmasını da biliyoruz. Ve aslında bizler onlara engel oluyoruz. Kaldırımlara, özellikle de engelli geçiş noktalarına araç park ederek ve daha birçok eksiklikler yaparak. Bunun sebebi az önce de belirttiğim gibi onlar gibi düşünmememizden kaynaklanıyor. Onları yalnız bırakıyoruz. İşte buradan yola çıkarak Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile engellilerimizle en iyi şekilde anlaşabilme amacı güden ‘İşaret Dili Kursu’ 4 Kasım 2019’da başlıyor. Kamuda bu konu ile ilgili yaşanan iletişim sorunlarını gidermek için ilçemizde ki kurumlarımızla da irtibata geçtik. Oralardan da dönüşler oldu. Engellerin ortadan kalkması için herkesi işaret dili kursumuza bekliyoruz" diye konuştu.
Uzman İşaret Dili Eğitmeni Mustafa Yasir Aksoy tarafından verilecek kurs, hafta içi pazartesi, çarşamba, cuma 18.0020.30 saatleri arası Bafra Belediyesi Alparslan Türkeş Parkı Sosyal Tesislerinde yapılacak. 04 Kasım’da başlayıp 13 Ocak 2020 tarihine kadar devam edecek kurs için müracaatlar belediyenin Basın Halkla İlişkiler Birim Müdürlüğünde alınmaya devam ediyor.

Başkan Kılıç'a özel ziyaret
Bafra Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. sınıf öğrencileri, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç’ı ziyaret etti. Ziyarete okul idaresi ve öğretmenleri de katıldı. Okul bültenleri "Birey" in 1. sayısını Başkan Kılıç’a takdim eden öğrenciler, dergi içeriği ile ilgili de bilgi verdiler. Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, kendisini ziyaret eden öğrencilere de çeşitli hediyeler verdi. Başkan Kılıç, “Ziyarette, Bafra’da özel eğitim (zihin engelliler okulu) alanında yapılan çalışmaları konuştuk. Özel öğrencilerimize her zaman desteğimizi sürdüreceğiz” dedi.

SAMSUN

24 Ekim 2019 Perşembe

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