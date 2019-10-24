Uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

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Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'da 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama' suçundan aranan M.K., Sinop İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince Sinop'ta yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen M.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.K., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

SAMSUN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:23

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