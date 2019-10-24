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FETÖ'den gözaltına alınan emekli astsubaya adli kontrol

İHA

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan emekli astsubay, polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan emekli astsubay, polis tarafından yakalandı ve mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmasında hakkında yakalama kararı bulunan emekli astsubay E.İ., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan E.İ., Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren E.Ş., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SAMSUN

24 Ekim 2019 Perşembe

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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