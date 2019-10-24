Sandıkçı: “Somut adımların sözlerini aldık” Başkan Sandıkçı'dan Ankara mesaisi

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, “Ankara’da şehrimiz ve ilçemiz ile ilgili verimli ve faydalı görüşmeler yaptık. İmar, çevre, kentsel dönüşüm, istihdam üzerine yaptığımız görüşmeler sonucunda somut adımların sözlerini aldık” dedi.

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Ankara'da düzenlenen İçişleri Bakanlığı yetkilileri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ve belediye başkanlarının katıldığı ‘Akıllı Şehirler Kongresi’ne katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da katıldığı kongrede belediyeler ve diğer kamu kurumlarının kullanacağı EBelediye sistemi sayesinde ülke genelinde elde edilecek iş gücü kaynak ve zaman tasarrufu konuşuldu.



Sandıkçı, Ankara’da bir dizi temaslarda bulundu

AK Parti Çevre Şehir ve Kültürden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Rize Milletvekili Muhammet Avcı, Belediye Başkanları Birliği Genel Başkanı Hüseyin Erer'i makamlarında ziyaret eden Başkan Sandıkçı daha sonra Türkiye Büyük Millet Meclisinde AK Parti Samsun Milletvekilleri Dr. Ahmet Demircan, Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş ve Av. Orhan Kırcalı ile görüşmelerde bulundu.



“İstişare ve fikir alışverişi”

Gerçekleştirdiği görüşmelerde Canik'in geleceğini konuştuklarını ve istişareye önem verdiklerini ifade eden Başkan Sandıkçı, “Şehrimiz ve ilçemiz ile ilgili verimli ve faydalı görüşmeler yaptık. İmar, çevre, kentsel dönüşüm, istihdam üzerine yaptığımız görüşmeler sonucunda somut adımların sözlerini aldık. Yerel yöneticiler olarak koordineli ve uyumlu çalışmanın ilçemize yatırım kazandırdığını biliyoruz. Bu sebepten ötürü her zaman istişare ve bilgi alışverişi ile projelerimize hayat vereceğiz. Devletimiz bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan da ekonomik gelişmelere hız veriyor. Biz de bu bağlamada Ankara’da bir dizi temaslarda bulunduk. Yaptığımız görüşmede şehrimizin ve ilçemizin en güzide, nezih yeri olacak olan Millet Bahçemizle ilgili bölgemize sağlayacağı kazanımlarla ilgili faydalı bir görüşme gerçekleştirdik. İlçemiz adına oldukça olumlu görüşmeler yaptığımız bu ziyaretlerde Genel Başkan Yardımcımıza ve Milletvekillerimize ilçemize gösterdikleri ilgi, katkı ve desteklerden dolayı teşekkür ederim" diye konuştu.

SAMSUN 24 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:23

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:20

AKŞAM 17:49

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.