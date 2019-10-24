Samsun'da taziyeden dönen kadınlara otomobil çarptı: 2 ölü

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Samsun'da cenaze evinden taziyeden dönen kadınlara otomobilin çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.



Kaza, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Kerimbey Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda saat 20.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şahin Köse idaresindeki 55 AB 557 plakalı otomobil, akrabalarının cenaze evindeki taziyeden dönen Münevver Anayol (69) ile Asibe Karaman'a (75) çarptı. Cenaze evinin karşısında meydana gelen kazada ağır yaralanan Münevver Anayol olay yerinde, Asibe Karaman ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılmak istenirken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

SAMSUN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

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