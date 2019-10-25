“Fırsat Günleri” uzatıldı Samsun Piazza’da İndirim Zili 27 Ekim’e kadar Çalacak

Samsun Piazza Alışveriş ve Yaşam Merkezi, ziyaretçilerinden yoğun ilgi gören fırsat günlerinden faydalanma süresini uzattı.

Piazza’nın batı girişi Starbucks yanında bulunan Piazza Pazar'daki fırsat günleri; ev gereçlerini şık tasarımlarla sunan Karaca, erkek, kadın, çocuk ayakkabısı, çanta, deri giyim ve aksesuarlarıyla göz dolduran Kemal Tanca ile günlük giyimi şıklıkla bütünleştiren U.S. Polo Assn. markalarının katılımı ile devam edecek. Fırsat Günleri, 27 Ekim Pazar günü AVM’nin kapanış saatine kadar konuklarını ağırlayacak.

Yüzde 50’den yüzde 80’e kadar cazip indirim fırsatlarının bulunduğu Piazza Pazar’ı ziyaret eden herkes kendi zevkine ve bütçesine uygun alışveriş yapmanın keyfini yaşayacak.

SAMSUN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

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