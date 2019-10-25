Gençler huzurevinde

KADEF Gençlik Kolları Başkanı Adem Sekmenoğlu ve yönetim kurul üyeleri Samsun Huzurevi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan yaşlıları ziyaret ederek, hayır dualarını aldı.

Huzurevi sakinleriyle tek tek ilgilenen Başkan Sekmenoğlu, “Sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Sizin baş üzerinde taşınmanız gerekiyor. Biz, bugün toplumsal hafızamız olan siz değerli büyüklerimizi unutmadığımızı, burada yalnız olmadığınızı belirtmeye, sizlerin hayır dualarını almaya geldik. Yaşlılara hürmet gösterip sahip çıkmalıyız. Bundan sonra da sizleri sık sık ziyaret etmeye devam edeceğiz inşallah” dedi.

Ziyaret sonrasında Sekmenoğlu ve yönetim kurul üyeleri huzurevi sakinlerine ev tipi kurabiye, tatlı ve börek ikramında bulundular.

SAMSUN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:24

İKİNDİ 15:19

AKŞAM 17:48

YATSI 19:08

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.