Samsun'da otomobiller çarpıştı: 4 yaralı

Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 aylık bebek ile 3 kişi yaralandı.

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi Ankara Bulvarı'ndaki kavşakta saat 10.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Volkan Yırlaycı idaresindeki 35 HD 5514 plakalı otomobil, Lale Günday'ın kullandığı 55 LR 796 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüleri ile birlikte 4 aylık bebek ve annesi Havanur Yırlaycı yaralandı. Yaralılar, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İlk müdahalesi yapılan bebek, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAMSUN 25 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:25

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